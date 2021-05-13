КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – Познакомившись с известной акмолинкой Марией Смирновой, награжденной впоследствии медалью имени Флоренс Найтингейл, Камажай Дюсембина решила стать медработником с детства. Акмолинская медсестра рассказала корреспонденту МИА «Казинформ», что самое главное в их непростой работе.

Медсестры. Им достается самая сложная работа по уходу за больными. И конечно же, здесь нельзя без отзывчивого и чуткого сердца, ведь каждому пациенту, кроме уколов и капельниц, нужно внимание. Порой нескольких слов, сказанных с улыбкой, достаточно для того, чтобы зажечь в груди тяжело больного человека желание жить дальше.

Особенно тяжелая работа, пожалуй, у медсестер химиотерапевтического отделения онкологического диспансера акмолинской многопрофильной областной больницы (МОБ).

Камажай Дюсембина работает в отделении химиотерапии уже 18 лет. За это время была и постовой медсестрой, и процедурной, а сейчас и. о. старшей медсестры.

Отвечая на вопрос «Как пришла в профессию?», Камажай Ускенбаевна вспоминает свое детство в селе Ленинградское тогда Кокчетавской области, в котором, кроме мамы-санитарки, было знакомство еще и с известной медсестрой Марией Смирновой (Кухарской), награжденной впоследствии за оказанную медицинскую помощь в годы Второй мировой войны и в мирное время медалью имени Флоренс Найтингейл.

«Мария Смирнова работала медсестрой у нас в Ленинградском районе. Когда мы ходили на прививки к ней, она всегда спрашивала меня: «Будешь медсестрой?» и давала витаминки. Мы жили по соседству. И даже при встрече она всегда заводила разговор о том, пойду ли я учиться на медсестру. И это с детства стало моей мечтой. После школы работала санитаркой, потом поступила в медучилище. Сейчас я не жалею ни капли, что стала медсестрой», - делится К. Дюсембина.

В отделении химиотерапии работают достаточно опытные медсестры, ведь перед ними стоит непростая задача - вводить пациентам химиопрепараты, которые действуют на организм достаточно жёстко, порой вызывая серьёзные осложнения. А еще – здесь нужен особый уход и внимание.

«Наши пациенты сами морально тяжело переживают свою болезнь. Мы поддерживаем их психологически. Разговариваем с ними. Работаем как психологи. Если в других отделениях они получают оперативное лечение, то в наше приходят через каждый 21 день и получают химиопрепараты. Каждая наша медсестра особенная: к каждому пациенту относится душевно, ведь люди приезжают издалека с надеждой, что получат лечение, которое им поможет», - продолжает рассказ К. Дюсембина.

И пациенты, чувствуя внимание, спешат поблагодарить заботливый персонал. Некоторые просто заезжают поздороваться с полюбившимися медсестрами или передают им приветы.

«День медсестер – особенный день для всех медработников. И я от своего имени поздравляю всех медсестер с этим праздником. Желаю здоровья и понимания. Но самое главное - чтобы в каждой семье была доброта, потому что все это сказывается на наших пациентах – как мы их встречаем и как провожаем. А значит, от этого зависит не только наша жизнь, но и жизни окружающих!» - добавила медсестра.