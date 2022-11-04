Нужно ужесточить программу нулевой травматичности горняков – эксперт

4 Ноября 2022, 21:51

4 Ноября 2022, 21:51

Нужно ужесточить программу нулевой травматичности горняков – эксперт

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды, член Национального курултая при Президенте РК Арман Кашкинбеков поделился своим экспертным мнением о случившейся трагедии на шахте им. Ленина. По словам эксперта, нужно пересмотреть и ужесточить требования программы по нулевому травматизму на предприятиях страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В угольной промышленности сейчас большое горе и боль. Гибель шахтеров категорически неприемлема, считает член Комитета по безопасности, охране труда и защите окружающей среды Арман Кашкинбеков. По словам эксперта, ответственность лежит на компании-инвесторе, а также соответствующих государственных органах, имеющих все полномочия по контролю за вопросами обеспечения безопасных условий труда шахтеров.

«К сожалению, подобные ЧП уже стали невероятно ужасной тенденцией. По Конституции жизнь гражданина страны является главным приоритетом для государства. Необходимо провести самое тщательное расследование происшествия и принять важные и строгие меры, чтобы не допустить подобное в будущем. Меры должны быть совместные: со стороны инвестора, акимата и Правительства РК. Спрос ведь со всех. Виновных необходимо привлечь к уголовной ответственности, невзирая на их гражданство и чины», - считатет Арман Кашкинбеков.

Что касается непосредственно АО «АрселорМиттал Темиртау», по словам Армана Кашкинбекова, у компании есть будущее, т.е. комбинат и шахты будут работать. Но для этого в первую очередь нужно позаботиться о безопасности труда. Ведь за счет работников этот огромный механизм крутится и приносит прибыль.

«В компании «АрселорМиттал Темиртау» есть 3 подразделения: угольное, стальное и железорудное. Коксующийся уголь с карагандинского угольного бассейна, в основном, идет на плавку чугуна и далее стали в Темиртау. Поскольку без стали сложно представить себе будущую промышленность страны, значит и у угольщиков Караганды есть работа на многие годы вперед, даже с учетом объявленной декарбонизации Казахстана. Кроме того, в АМТ давно принята программа «Way to 0» именно в части пути к нулевой травматичности сотрудников компании. Стоит еще раз ее пересмотреть и ужесточить, с прямой ответственностью первых руководителей инвестора и уполномоченных государственных органов», - отметил Арман Кашкинбеков.

О том, что карагандинский угольный бассейн все еще богат, говорят цифры. Около 10 лет назад была проведена большая работа по прирезке более 1 млрд тонн залежей коксующегося угля к запасам компании, что обеспечило работой шахтеров на долгие годы вперед, говорит эксперт.

«В залежах карагандинского угольного бассейна, по оценкам, находятся до 700 млрд кубометров газа метана. Это практически второй гигант Карачаганак в центре Сары-Арки, который может быть полезен для выработки электроэнергии, и прежде всего, уменьшения риска подобных ЧП на шахтах в будущем. Здесь вопрос в ускорении разработки и принятия законопроекта по поддержке альтернативных видов энергии Минэнерго РК, согласно поручению Президента, данного год назад на заседании Национального совета общественного доверия», - сказал член Национального курултая при Президенте РК Арман Кашкинбеков.





Фото: ТАСС/ Донат Сорокин











