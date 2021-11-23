Нужно увеличивать темпы вакцинации - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Эпидемиологическую ситуацию нужно держать на постоянном контроле, особенно в приграничных областях. Об этом заявил Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В целом эпидемиологическая ситуация стабильная. Занятость мест в инфекционных больницах составляет 30%, а реанимационных мест – 25%. В «красной « зонеостаются 2 региона – Павлодарская и Северо-Казахстанская области, в «желтой» зоне - 4 региона, в «зеленой» зоне – 11», - сказал в ходе заседания Правительства Премьер-Министр РК Аскар Мамин.

«Эпидемиологическую ситуацию нужно держать на постоянном контроле, особенно в приграничных областях. Важным способом защиты от коронавирусной инфекции остается вакцинация, надо и далее увеличивать ее темпы», - подчеркнул А. Мамин.

Премьер-Министр напомнил, что всего вакцинировано около 8,7 млн человек первым компонентом – это 76% от взрослого населения, вторым компонентом привито около 8 млн чел – это 70% населения. Вакцинация по гриппу исполнена более чем на 99%.

«Вчера был старт ревакцинации по коронавирусу во всех регионах. Для этого в запасе имеется достаточное количество вакцин. Очень важно обеспечить режим хранения и транспортировки вакцин. Акимам поручаю держать эти вопросы на личном контроле», - поручил глава Правительства.