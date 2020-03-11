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Нужно ускорить программу несырьевой индустриализации – депутат Азат Перуашев

11 Марта 2020 17:42
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Нужно ускорить программу несырьевой индустриализации – депутат Азат Перуашев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Парламента РК Азат Перуашев высказал мнение, как нужно укреплять казахстанскую экономику, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Считаем, что в нынешних условиях нужно не ограничивать инвестиции, а напротив, ускорить программу несырьевой индустриализации, выделить дополнительные средства и скорее запустить работу Фонда развития промышленности, предоставить дешёвые и долгосрочные средства производству готовой продукции, прежде всего товаров массового потребления, обеспечить честную конкуренцию и прозрачные условия на рынке», - сказал Азат Перуашев в своем депутатском запросе на пленарном заседании Мажилиса.

«Сдерживать цены нужно у монополистов, висящих на шее у производителей и населения, а не у МСБ; максимально сократить любые непроизводственные, кредитные и коррупционные издержки предпринимателей, которые ложатся дополнительным грузом в себестоимость товаров. В дальнейшем нужны срочные меры по уходу от нефтяной зависимости и построению современной диверсифицированной экономики. Лучшим инструментом для этого является открытость и прозрачность власти и её решений перед обществом», - добавил депутат.

«На основании вышеизложенного, просим в ходе реализации антикризисных мер учитывать системные причины происходящего, с особым вниманием относиться к взаимодействию с предприятиями малого и среднего бизнеса», - заключил мажилисмен.


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Ключевые слова: Мажилис, Экономика,
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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