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Нужно усиливать уважение к институту семьи – Эльвира Азимова

25 Ноября 2021 11:34
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Нужно усиливать уважение к институту семьи – Эльвира Азимова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Уполномоченный по правам человека в Казахстане Эльвира Азимова выступила на международной конференции на тему «Институт семьи и семейная политика в Казахстане: проблемы, тенденции и перспективы», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Казахстан уже длительное время отмечает настоящую акцию и участвует в ней содержательно, на всех уровнях. В этом ключе очень хочется, чтобы помимо этих 16 дней, были бы реальные действия, которые бы сопровождали и доказывали бы на практике нулевую толерантность Казахстана ко всем правонарушениям и ко всем неправомерным действиям, которые подрывают институт укрепления семьи и семейных ценностей, вопросы, связанные с правами женщин и детей», - сказала Эльвира Азимова, выступая на мероприятии.

По ее словам, необходимо усиливать уважение к институту семьи в целом.

«В этом ключе мне отрадно отметить, что на самом деле мы должны сосредоточиться на самой главной цели укрепление института семьи , гендерных ценностей. Говоря о каких-то негативных моментах, мы должны нацеливать себя и всех на позитивные вещи, которые в целом будут усиливать отношение и уважение к институту института семьи , гендерных ценностей», - отметила спикер.

«Прошлый год для нас был очень тяжелым, в этом ключе мы для себя должны переосмыслить понимание политики новых вызовов и новых возможностей», - заключила Э. Азимова.

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#Общество  
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Автор:

Азамат Сыздыкбаев

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