Нужно усилить партийную ответственность акимов и депутатов - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нурсултан Назарбаев встретился с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Еlbasy.kz.

В совещании приняли участие депутаты Фракции партии «Nur Otan» в Мажилисе Парламента, секретари и руководители фракций маслихатов.

В ходе встречи были заслушаны доклады первого заместителя председателя партии Б.Байбек и отдельных представителей филиалов партии в регионах.

Заслушав докладчиков, Елбасы отметил труд всех членов партии, внесших свой вклад в становление и развитие «Nur Otan».





«Nur Otan» представляет всё многообразие нашего общества. Мы – партия всего народа Казахстана и партия реальных дел, ответственная за будущее страны. У нас есть четкое видение развития Казахстана, утверждены конкретная стратегия и планы работ, предусмотрены необходимые ресурсы», - сказал Первый Президент Казахстана.

Председатель партии также указал на важность консолидации общества вокруг Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и принятия мер по реализации поставленных Главой государства задач.

Кроме того, Нурсултан Назарбаев подробно остановился на достижениях Казахстана за годы независимости, подчеркнув, что все успехи страны неразрывно связаны с партией и ежедневной работой всех партийцев.

«За последние годы ВВП Казахстана вырос с 11 миллиардов до 170,5 миллиардов долларов США. Если в начале 90-х годов более трети населения находилось за чертой бедности, то сегодня этот показатель снизился до 4,6%. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП составляет 27%, хотя у нас не было частной собственности. Мы привлекли более 300 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций. За эти годы нам удалось значительно укрепить транзитный потенциал Казахстана», - сказал Елбасы.

Вместе с тем, Первый Президент Казахстана указал на важность организации работы по продвижению и разъяснению ключевых приоритетов Стратегии развития Казахстана до 2050 года.

Нурсултан Назарбаев отдельно остановился на планах Правительства по дальнейшему развитию отдельных секторов экономики.

«Правительством приняты программы по поддержке регионов, особенно, направленные на поддержу сел, создание новых рабочих мест и решение социальных вопросов. К примеру, до 2026 года предусмотрено выделение около 2 триллионов тенге для поддержки сел. В ближайшие 3 года с целью обеспечения населения чистой питьевой водой будет выделено 560 миллиардов тенге. Если будет обеспечен четкий контроль исполнения, то уже к концу 2023 года все сельские местности будут иметь доступ к качественной питьевой воде», - сказал Председатель партии.

Елбасы также рассказал о планируемых мерах по увеличению доли МСБ в экономике страны и прогнозируемых результатах осуществления программы «Еңбек».

«В ближайшие 2 года по программе «Еңбек» будет обеспечен охват порядка 1,5 миллионов человек, планируется создать более 750 тысяч рабочих мест. В 2020-2025 годах будет построено около 1 миллиона квартир», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе совещания Первый Президент Казахстана назвал ряд ключевых направлений для дальнейшего повышения эффективности работы партии на местах.

«Нам нужно кардинально усилить партийную ответственность каждого акима и депутатов фракции в маслихатах. Сегодня все реформы направлены на развитие регионов. Так, только за последние 10 лет местные бюджеты выросли почти в 3 раза, составив 4,7 трлн. тенге. Важно обеспечить четкий партийный контроль над расходованием выделяемых средств. Кроме того, следует принять меры по дальнейшему улучшению работы депутатов и укреплению статуса всех маслихатов», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Кроме того, Председатель партии «Nur Otan» поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району.

«В следующем году завершается реализация пятилетних программ развития территорий. Необходимость принятия новых программ совпала с новым электоральным циклом. Поэтому новые программы должны стать основой предвыборных программ партии на выборы в маслихаты по каждому региону. Что касается предвыборной программы партии «Nur Otan» на выборы в Мажилис, то Премьер-Министру, как члену Бюро Политсовета, надо персонально возглавить эту работу и уже сейчас приступить к разработке этой программы», - сказал Первый Президент Казахстана.

Вместе с тем, Елбасы указал на важность проведения открытого внутрипартийного отбора для формирования качественных партийных списков.

«Предвыборные партийные списки в каждый маслихат должны включать не менее 30% женщин и 20% молодых людей до 35 лет. Также в списки должны войти представители разных слоев населения, соотечественники, возвратившиеся на Родину, люди с особыми потребностями, предприниматели и представители СМИ», - сказал Нурсултан Назарбаев.

Председатель партии также отметил необходимость усиления работы партийных органов на местах и повышения консолидирующей роли партии в регионах страны.

В завершении выступления Елбасы еще раз подчеркнул важность усиления работы партии в предэлекторальной период.

«Мы должны сосредоточить все ресурсы для достижения победы. В феврале будет проведен Съезд партии. На нем мы подведем предварительные итоги перезагрузки и подробно обсудим будущие электоральные задачи. Сейчас «Jas Otan» совместно с госорганами готовит новую программу «Жастар-Отанға» до 2025 года. В ней будут отражены ответы на все запросы современной молодежи. В апреле новую программу нужно вынести на Съезд «Jas Otan», - сказал Нурсултан Назарбаев.

В ходе встречи Елбасы наградил медалью «Белсенді қызметі үшін» активных членов партии за вклад в становление и развитие «Nur Otan».















