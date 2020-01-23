Нужно усилить ответственность правоохранительных органов за провокацию – Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева выдвинула ряд предложений по совершенствованию законотворческой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В сентябре прошлого года утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

В этой связи, по ее словам, Сенату при принятии законов необходимо обеспечить решение следующих вопросов: повышение гарантий защиты прав граждан – должна быть усилена ответственность сотрудников правоохранительных органов или специальных государственных органов за провокационные действия.

Также Д. Назарбаева напомнила, что установлен запрет на привлечение к уголовной ответственности и осуждения только лишь на основе свидетельских показаний и неподтвержденных достаточной совокупностью достоверных доказательств, введение административной юстиции, обеспечение толкования всех противоречий в законодательстве в пользу граждан и бизнеса; создание для них равных условий во взаимоотношениях с государственными органами, расширение самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти при решении социально-экономических задач местного значения.

«Мы со своей стороны должны подойти к законотворческой деятельности с большой ответственностью, и своевременно выполнять поставленные задачи», - заключила глава Сената.