+7 (701) 759 90 19
Нур-Султан: -4 °С
Алматы: -4 °С
USD 377.29 EUR 418.41
RUB 6.09 CNY 54.66
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нужно усилить ответственность правоохранительных органов за провокацию – Дарига Назарбаева

23 Января 2020 10:47
Поделиться:
Нужно усилить ответственность правоохранительных органов за провокацию – Дарига Назарбаева

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Спикер Сената Парламента РК Дарига Назарбаева выдвинула ряд предложений по совершенствованию законотворческой деятельности, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Дарига Назарбаева предложила сократить дублирующие функции квазигосударственных компаний
Дарига Назарбаева: Реализация госпрограмм должна быть на постоянном контроле у сенаторов Дарига Назарбаева предложила пересмотреть программу развития АПК Дарига Назарбаева предложила Правительству заблаговременно согласовывать план законопроектных работ

«В сентябре прошлого года утвержден Общенациональный план мероприятий по реализации Послания Президента РК Касым-Жомарта Кемелевича Токаева», - сказала Дарига Назарбаева на пленарном заседании Сената.

В этой связи, по ее словам, Сенату при принятии законов необходимо обеспечить решение следующих вопросов: повышение гарантий защиты прав граждан – должна быть усилена ответственность сотрудников правоохранительных органов или специальных государственных органов за провокационные действия.

Также Д. Назарбаева напомнила, что установлен запрет на привлечение к уголовной ответственности и осуждения только лишь на основе свидетельских показаний и неподтвержденных достаточной совокупностью достоверных доказательств, введение административной юстиции, обеспечение толкования всех противоречий в законодательстве в пользу граждан и бизнеса; создание для них равных условий во взаимоотношениях с государственными органами, расширение самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти при решении социально-экономических задач местного значения.

«Мы со своей стороны должны подойти к законотворческой деятельности с большой ответственностью, и своевременно выполнять поставленные задачи», - заключила глава Сената.


Подписывайтесь на наш канал:

Ключевые слова: Сенат,
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Загрузка...
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Загрузка...
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Гульмира Байзакова
Гульмира Байзакова
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив