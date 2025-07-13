Нужно уметь придать снимку эмоцию — казахстанский фотограф о своей работе

— Мы — люди искусства. Поэтому к любому делу подходим творчески. В настоящее время фотография разделилась на несколько жанров. Я работают в портретном жанре. Это не просто сфотографировать и распечатать. В наше время, чтобы людям понравилось, прежде всего, нужно уметь придать снимку эмоцию. Чтобы удивить людей, нужно через фото подарить определенное впечатление. Поэтому, прежде чем сделать каждый снимок, я долго думаю. Мое фото должно донести определенную мысль, — говорит гость студии.

Фотограф рассказал, как он пришел в эту профессию.

— Моя специальность — звукорежиссер. Я до сих пор работают в этой сфере в центре «QazMedia». Однажды мы снимали документальный фильм. Тогда был широко распространен фотоаппарат Mark III. Певцы даже свои клипы снимали этой камерой. Я тоже купил этот фотоаппарат, и долго время он лежал у меня дома на полке. Интерес к фотографии был у меня и раньше. Однажды пришла мысль воспользоваться простаивающей техникой. Вначале я снимал коллег, родственников. Первые заказы поступили от этих же коллег, — говорит фотограф.

По его словам, сначала он не думал о том, чтобы сделать это занятие источником дохода.

— Сначала я совсем не рассматривал это дело как способ заработать деньги. Однажды мой коллега попросил отснять один проект. Я сказал, что могу снять бесплатно. Но он в качестве благодарности предложил деньги. Тогда впервые я подумал, что можно этим зарабатывать. Потому что фотоаппарат — это очень дорогая техника. Все эти флешки, питание, объективы стоят миллионы тенге. Для того, чтобы каждый год это все обновлять, нужны деньги, — говорит гость студии.

Сегодня произведения Ардагера Сатбаева уже стали победителями на международном конкурсе.

— Недавно один мой снимок принял участие в международном конкурсе. Этот конкурс проводится среди фотографов, работающих в жанре портрета. Он прошел в США в онлайн-формате. Участники были из разных уголков мира. Из Казахстана впервые участвовал я. Мой снимок занял первое место. Для этого я сфотографировал одну девушку с освещением свечами. К этому мы готовились целую неделю, — говорит А. Сатбаев.

Фото: из личного архива Ардагера Сатбаева

Гость студии рассказал также о других работах в фотографии.

— Большинство думает, что у фотографа должна быть студия. Но это ошибочное представление. Содержание студии — совсем другое дело. Ее нужно каждый день убирать, регулировать освещение и оборудование. Я попробовал содержать студию около года. Но это потребовало от меня больше заниматься хозяйством, чем фотографией. Студию нужно каждый день убирать, поврежденные места закрашивать. Поэтому я закрыл студию и вернулся к творчеству, — говорит фотограф.

Ардагер Сатбаев отметил, что не каждый человек, имеющий фотоаппарат, может стать фотографом.

— Человек, у которого есть фотоаппарат — всего лишь его владелец. Тот, кто может снимать — настоящий фотограф. Сейчас есть смартфоны, которыми можно фотографировать. Но у фотоаппарата есть своя глубина, диафрагма, экспозиция. Большинство этого не знает. Фотоаппарат занимает особое место в обработке снимка, формировании кадра, — говорит гость программы.

По его словам, в Казахстане основным источником дохода фотографов являются тои.

— В Казахстане фотографы востребованы в основном в сфере торжеств. Потому что там много денег. А фотографы творческого направления ищут заказы на стороне. Например, есть проекты из России. И все же, той — казахская ценность. Где бы ты ни находился, той — стабильный источник дохода, — говорит фотограф.

Ардагер Сатбаев также остановился на основных элементах фотосъемки.

— Во время съемки каждый элемент играет свою роль. Освещение создает атмосферу, фотоаппарат обеспечивает качество, а локация раскрывает смысл снимка. Здесь роль фотографа сходна с ролью режиссера. Главная задача — все скомпоновать, найти нужную эмоцию, правильный ракурс, удачный кадр, — говорит гость студии.

Говоря о частых творческих застоях, фотограф не скрывает, что иногда хочется уйти.

— Иногда приходят мысли о том, чтобы уйти из фотографии. Потому что у творческого человека бывают застои. Бывает даже, что хочется заняться физическим трудом. Но тому, кто пришел в эту сферу, уйти трудно. Потому что большинство ушедших все равно возвращаются, — заключил Ардагер Сатбаев.

Напомним, в этом году ко Дню Победы Kazinform опубликовал редкие архивные снимки времён Великой Отечественной войны и их ожившие версии, созданные с помощью современных технологий.