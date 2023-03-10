Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Выборы

Нужно уделять особое внимание продовольственной безопасности – Жигули Дайрабаев

Автор:  
Арайлым Мұрат
10 Марта 2023, 22:32
Нужно уделять особое внимание продовольственной безопасности – Жигули Дайрабаев

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – На предвыборных дебатах на телеканале «КТК» заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев заявил о необходимости решения вопроса по созданию Агробанка, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Партия «Ауыл» предлагает новую политику повышения национального благосостояния, и мы готовы реализовать это. Партия намерена провести ревизию касательно аграрной сферы и сельской местности. Мы примем закон о продовольственной безопасности. Необходимы реформы, достойные индустриально-аграрной страны. За счет государственного бюджета освободим от кредитной нагрузки всех сельхозтоваропроизводителей. Мы решим вопрос с созданием Агробанка, который был не под силу многим», - сказал Жигули Дайрабаев.

По его словам, для сельхозпроизводителей необходимо отменить все виды налогов.

«В частности, партия «Ауыл» намерена создать в селах комфортный быт. Нужно восстанавливать инфраструктуру в селах и развивать ее. Нужно улучшать социальное положение женщин в селах, то есть, важно создавать условия для их проживания. Женщины, которые воспитывают дома детей, должны получать финансовую помощь от государства», - добавил член партии «Ауыл».

Он также отметил, что важно сокращать разрыв в сфере образования и медицинской деятельности между селом и городом.

«Мы превратим нашу страну в индустриально-аграрную державу, таким образом создадим государство с высоким уровнем продовольственной безопасности. Мы сформируем богатое село, развитые города и сильное государство», - добавил он.

Ранее сообщалось, что в прямом эфире телеканала КТК стартовали дебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента РК.

В дебатах принимают участие член партии AMANAT Айдос Сарым, член Национального совета демократической партии «Ақ жол» Дания Еспаева, заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, председатель «Народной партии Казахстана» Ермухамет Ертысбаев, член политсовета партии «Байтақ» Айнур Сабитова, сопредседатель партии «Respublica» Динара Шукижанова, председатель Общенациональной социал-демократической партии Асхат Рахимжанов.

Напомним, на дебатах, которые состоялись 1 марта на телеканале «QAZAQSTAN», заместитель председателя партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев заявил о том, что нужно обратить внимание на вопрос повышения статуса человека труда на селе.


Выборы   Политические партии   Политика   Выборы в Мажилис   Выборы в маслихаты-2023  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
В Астане и Алматы ожидаются неблагоприятные метеоусловия
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Создать единый национальный профориентационный центр призвала депутат Наумова
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Победителей чемпионата мира по боксу встретили в аэропорту Астаны
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Мажилисмен Асхат Рахимжанов раскритиковал систему ОСМС
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Серик Джунисбеков возглавил Костанайскую академию МВД
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Казахстан отстает от развитых стран в сфере электромобильной инфраструктуры - депутат
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Шторм ожидается на большей части Казахстана
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай
Каждый хочет попасть на Олимпиаду – чемпион мира по боксу Санжар Ташкенбай