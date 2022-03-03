+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 6 °С
USD 487.75 EUR 545.99
RUB 5.17 CNY 77.26
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Нужно учитывать интересы большинства населения – Ерлан Саиров о модернизации партии AMANAT

3 Марта 2022 11:30
Поделиться:
Нужно учитывать интересы большинства населения – Ерлан Саиров о модернизации партии AMANAT

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Ерлан Саиров прокомментировал поручения Главы государства, данные им на съезде партии «AMANAT», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Новости по теме
Создание нового Казахстана - общая задача нашего народа - Азамат Сатыбалды
Политический курс Президента откроет новое дыхание правящей партии – Марат Сарсембаев Для казахского народа слово «Аманат» имеет большое значение - Нурсултан Орынбасаров В составе партии AMANAT должно быть больше молодежи - Айболат Жамудир

«Президент РК Касым-Жомарт Кемелевич Токаев на съезде партии «AMANAT» поставил задачу более глубокого диалога с населением нашей страны. Нужно отметить, что после трагического января колесо политических реформ крутится быстрее, запросы населения по демократизации и плюрализму мнений растут. В связи с этим партии нужно давать новые контуры развития, также нужно создавать новые площадки для диалога с населением и прямого общения с разными стратами социальных групп нашей страны», - сказал Ерлан Саиров в телефонном разговоре с корреспондентом «Казинформа».

Он подчеркнул, что в этом ключе Президент РК поставил четкую задачу.

«Первое – побольше прямого общения с населением. Второе – исключить бюрократию. Третье – создавать новые площадки, чтобы партийцы были в курсе всех узловых проблем, обсуждаемых в обществе, в курсе настроения граждан и социального контура народа нашей страны. В этом отношении на сегодняшний день стоит задача активизировать фракции «AMANAT» в Парламенте, включить в диалоговые площадки широкий спектр общественно-политической мысли нашей страны, создать новую политологическую школу, которая занималась бы в том числе вопросами института парламентаризма. Также в законотворческой деятельности учитывать интересы большинства населения, привлекать к законотворческой деятельности нашей страны», - отметил депутат.

«Задача очень сложная, но повторюсь, Глава государства поставил четкую задачу – изменить принцип деятельности нашей страны. То есть, государство для народа. В этом плане изменения, которые должны произойти внутри фракции и Парламента, должны быть обязательными. В этом ключе перестройка работы будет вестись и снизу – то есть, маслихаты. Все органы должны заниматься одной задачей, и эта задача конкретная и лаконичная – учет мнения населения, создание различных площадок, чтобы социально-экономическое положение населения не ухудшалось. Кроме того, все узловые решения должны приниматься с учетом мнения населения», - заключил мажилисмен.

Подписывайтесь на наш канал:

#Политические партии   #Политические реформы   #Политика   #Съезд партии Аманат   #AMANAT  
Поделиться:

Автор:

Азамат Сыздыкбаев

Новости по теме
Создание нового Казахстана - общая задача нашего народа - Азамат Сатыбалды
Политический курс Президента откроет новое дыхание правящей партии – Марат Сарсембаев
Для казахского народа слово «Аманат» имеет большое значение - Нурсултан Орынбасаров
В составе партии AMANAT должно быть больше молодежи - Айболат Жамудир
Популярное
1 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
2 Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
3 Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
4 Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
5 Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
6 Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Читайте также
Женис Сейдоллаулы: Аманат –  это доверие, ответственность и преданность
Члены АНК поддерживают трансформацию правящей партии
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Зеленским
Состоялся телефонный разговор Касым-Жомарта Токаева с Владимиром Путиным
Президенты Казахстана и Украины договорились о сотрудничестве двух стран в гуманитарной сфере
Глава государства провел совещание с руководством Вооруженных сил
Генеральным прокурором РК назначен Берик Асылов
Президент РК проведет заседание Высшего совета по реформам
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Мухамедиярова Жанара
Мухамедиярова Жанара
954-047
rusred@inform.kz
Редактор
Анаргуль Хамитова
Анаргуль Хамитова
954-047
rusred@inform.kz

Архив