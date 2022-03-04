Нужно участвовать в решении актуальных проблем – сенатор о «Жана Казахстан»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сенатор Ольга Булавкина поделилась мнением касательно инициативы Главы государства «Жана Казахстан», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Глава Государства Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, говоря об эффективности предлагаемых реформ подчеркивает то, что политика государства должна быть прежде всего направлена на обеспечение безопасных и более качественных условий жизни для миллионов казахстанцев. Необходимо понимать, что это прежде всего огромнейшая работа, не имеющая узкой направленности, касающаяся всех сфер жизнедеятельности. Это не только контроль за выполнением программ, это, в первую очередь, участие во всех процессах принятий решений по проблемным вопросам и задачам, которые перед нами ставят граждане страны. И в частности, по не получившим решения проблемам социальной направленности, являющимися основным препятствием в дальнейшем развитии государства», - сказала Ольга Булавкина в телефонном разговоре корреспонденту «Казинформа».

Одним из таких направлений, по ее словам, является обеспечение качественными услугами здравоохранения на селе.

«Сегодня, в так называемых бесперспективных отдаленных селах отсутствуют сельские врачебные амбулатории, элементарно нет даже аптек (предпринимателям не выгодно заниматься поставкой малого количества медпрепаратов). Жители вынуждены за десятки км добираться за медицинской помощью и приобретением жизненно необходимых лекарств. Данную проблему усугубляет отсутствие должного количества машин скорой помощи, так необходимых в экстренных случаях. А ведь статус бесперспективного села могут в скором времени получить еще десятки сел, если не будут решены комплексные проблемы, от результата которых зависит удовлетворение актуальных потребностей казахстанцев», - отметила депутат.

По мнению сенатора, рассматривая данный вопрос в контексте обеспечения качественных условий жизни граждан необходимо:

1. Рассмотреть вопрос обеспечения жителей сел услугами первичной медико-санитарной помощи не только по количественному признаку проживающих на данной территории, но и по отдаленности населенных пунктов. Граждане должны иметь равный доступ к получению гарантированных медицинских услуг;

2. Обеспечить отдаленные сельские врачебные амбулатории специалистами-фармацевтами для открытия на базе медучреждений так необходимых гражданам аптечных пунктов;

3. В случае отсутствия необходимого количества фармацевтов медицинским учебным заведениям страны необходимо провести соответствующий анализ потребности в данных специалистах на селе и предоставить соответствующую квоту для последующего обучения;

4. В плане цифровизации также имеется ряд проблем. Ни для кого не секрет, что в небольших сельских амбулаториях учет ведется на бумажных носителях, проще говоря – медицинских картах. Отсутствие интернета вынуждает медицинских работников практически на дому вносить в базу данные о пациентах. Кроме того, медицинские базы данных не интегрированы между собой, что в свою очередь не позволяет иметь полную картину о заболеваниях пациентов.

5. В плане создания местными исполнительными органами условий для прибытия молодых специалистов на село и обеспечения их современными условиями проживания необходимо отметить следующее. В случае отсутствия необходимых средств в местных бюджетах данные специалисты не смогут в полной мере получить государственную поддержку и, как следствие, через некоторое время, будут вынуждены уехать из этого населенного пункта. Соответственно, граждане, проживающие на данных территориях, не получат квалифицированной помощи. В связи с этим, всем заинтересованным государственным органам необходимо создать единый цикл поддержки и соответствующего финансирования – от обучения до трудоустройства и обеспечения жильем – для молодых специалистов, прибывающих на село.

«Озвучив часть проблем, имеющих важное значения для граждан страны, хочется сказать о том, что решение данных вопросов положительно повлияет на социальное положение казахстанцев, проживающих на сельских территориях», - заключила О. Булавкина.