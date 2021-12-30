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Нужно существенно укрепить базу и кадровый потенциал лесхозов - сенатор

30 Декабря 2021 12:02
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Нужно существенно укрепить базу и кадровый потенциал лесхозов - сенатор

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Несмотря на ужесточение административного и уголовного законодательства, в стране продолжаются нарушения, связанные с незаконной вырубкой деревьев. Об этом заявил депутат Сената Парламента РК Ахылбек Куишбаев, передает коррепондент МИА «Казинформ».

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«Несмотря на ужесточение административного и уголовного законодательства, в стране продолжаются нарушения, связанные с незаконной вырубкой деревьев. В частности, по данным Министерства экологии, геологии и природных ресурсов, с начала этого года выявлено 224 случая незаконной порубки леса, в объеме 10 тысяч кубометра, ущерб составил 153 млн тенге», - сказал Ахылбек Куришбаев, озвучивая депутатский запрос на пленарном заседании палаты.

Сенатор добавил, что в лесном хозяйстве можно выделить две главные задачи: защита и охрана леса, а также увеличение лесных насаждений путем их воспроизводства.

«Во-первых, самой больной проблемой в отрасли является обеспеченность кадрами. О какой сохранности лесных ресурсов может идти речь, если контроль лесного фонда на площади почти 30 млн гектаров осуществляет лишь 147 инспекторов? Предлагается увеличить их количество хотя бы в два раза, как было раньше. Во-вторых, в лесоразведении важно не только качественная посадка лесных насаждений, но и долговременный кропотливый уход за ними. Иначе можно впустую потерять вложенные бюджетные средства. Поэтому, нужно существенно укрепить материально-техническую базу и кадровый потенциал лесхозов», - считает сенатор.

В настоящее время, по словам Ахылбека Куришбаева, обеспеченность лесхозов техникой не превышает 66 процентов от норматива, при этом 60 процентов этой техники имеет срок эксплуатации более 10 лет. Средняя заработная плата лесничих составляет всего лишь 70 тысяч тенге. В целом, лесное хозяйство является самой низкооплачиваемой отраслью в Казахстане.

«В-третьих, специалисты говорят, что лес начинается с семени. В этой связи, необходимо создать современные селекционные центры и во всех регионах страны организовать лесосеменные комплексы», - резюмировал депутат.

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#Экология   #Сенат  
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Автор:

Серик Сабеков

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