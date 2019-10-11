Нужно строить добрые, хорошие отношения со всеми странами - Елбасы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый Президент РК – Елбасы Нурсултан Назарбаев в интервью телеканалу «Хабар» рассказал о значимости построения государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«По своему видению, подытожив проделанную работу, мое поколение отдало все должное, все хорошее народу. Открылось столько университетов, была организована выставка ЭКСПО-2017, саммит ОБСЕ, каждый год проводятся различные форумы. Столица становится узнаваемой. Молодое поколение может и не знать: нужно повторять, что было в 1990-х годах. Люди жили в холодных квартирах, было даже, когда электроэнергия подавалась один раз в неделю. Денег не было на выдачу зарплат и пенсий. Пустые полки магазинов. Мы начинали с этого», - рассказал Первый Президент РК.

«Много раз слышал, когда говорили, что Казахстан не может стать государством. Однако мы построили свою страну, которую признали все государства мира. Мы одобрили границу мирным путем. Это - самый большой успех. Как мы притягиваем многих лидеров многих стран? Нужно строить добрые, хорошие отношения со всеми странами. На сегодня в Казахстан привлечено 330 млрд долларов иностранных инвестиций», - подчеркнул Нурсултан Назарбаев.