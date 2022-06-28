28 Июня 2022 18:57

Нужно стабилизировать в основных параметрах налоговое законодательство - спикер Мажилиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Основная задача, которая была поставлена Главой государства - это стабильная и предсказуемая налоговая система. Об этом заявил председатель Мажилиса Парламента РК Ерлан Кошанов по итогам обсуждений вопросов совершенствования налогового законодательства на расширенном собрании фракции партии AMANAT, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как отметил Глава государства, нам нужна налоговая политика без подводных камней и отраслевого фаворитизма, прозрачная и понятная как бизнесу, так и Правительству. Подводя итоги сегодняшнего обсуждения, считаю важным остановиться на следующих моментах. Первое. Основная задача, которая была поставлена Главой государства – это стабильная и предсказуемая налоговая система. То есть, у нас есть конкретное поручение – стабилизировать в основных параметрах налоговое законодательство. Это необходимо в первую очередь для поддержки бизнеса. Чтобы бизнес не находился под стрессом постоянных изменений налоговых правил», - сказал Ерлан Кошанов.

Спикер Мажилиса отметил, что в ходе обсуждений разговор ушел в частности.

«Возможно, это правильные предложения. Стабильность не означает, что мы не будем донастраивать налоговую систему. Прозвучавшие сегодня предложения Правительства о повышении ставок НДС и КПН – это предложение не про стабильность. Считаю, что стабильность подразумевает не размер ставок, а именно стабильность ставок. Хотя бы на определенный среднесрочный инвестиционный период, например, не менее 3-х лет. Это было бы понятно и инвесторам, и предпринимателям», - подчеркнул Ерлан Кошанов.

Председатель Мажилиса также добавил, что процесс администрирования налогов необходимо постоянно совершенствовать.

«Заслуживает внимания сервисная модель налогообложения. Для этого большинство начислений и выплат должны быть автоматизированы и осуществляться в проактивном формате. Это возможно только после завершения затянувшейся цифровизации налоговой системы. Мы слышим о ней уже несколько лет, но результат все еще не достигнут», - отметил Ерлан Кошанов.

В заключение он также добавил, что сегодня на партийной площадке прозвучало очень много полярных мнений и предложений.

«Задача фракции - строго выдерживать баланс интересов государства и бизнеса и, самое главное, населения в вопросах налогообложения. В этом отношении мы всегда очень конструктивно работали с палатой предпринимателей «Атамекен». Сегодняшнее обсуждение – это начало большой совместной работы над стратегической задачей по формированию новой налоговой политики. Сейчас Правительство ведет работу над новой концепцией налоговой политики. Прошу учесть все предложения, которые были высказаны сегодня на этой площадке. В них очень много именно концептуальных моментов. Думаю, до осени у Правительства будет достаточно времени, чтобы разработать проект документа», - заключил Ерлан Кошанов.