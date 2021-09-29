Нужно справедливо распределять вакцину против COVID-19 между странами – координатор ООН в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно справедливо распределять вакцину против COVID-19 между странами. Такое заявление сделала Постоянный координатор ООН в РК Микаела Фирберг-Стори на ежегодном форуме Astana Media Week в Нур-Султане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Недавно Генеральный секретарь ООН Антони Гуттериш на саммите по глобальной пандемии отметил несправедливость распределения вакцин в мире. Мы должны в два раза увеличить производство вакцин и справедливо распределять вакцину. До конца года планируется привить 40% населения мира, а в первом полугодии 2022 года обеспечить вакциной 70%», – сказала М.Фирберг-Стори.

По ее словам, в мире использовано 5,7 млрд доз вакцин против коронавируса, но из них 73% приходятся на территории только 10 государств. В странах Африки вакцинировано лишь 3% населения. Это один один из больших критических дисбалансов. Для укрепления глобального здоровья нужны реформы, должна быть доступна точная и достоверная информация о вакцинах.

М.Фирберг-Стори также отметила, что нужны новые методы против фейков и «инфодемии». По ее мнению, правильная коммуникация спасает жизни. Поэтому ООН реализует глобальную кампанию против фейков «Проверено». ООН будет делиться проверенной, понятной, основанной на фактах информацией.

Главное, по словам М.Фирберг-Стори – доверие со стороны населения. ООН будет продолжать борьбу с коронавирусом и ложной информацией.