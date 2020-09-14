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Нужно способствовать реализации основ общественного здравоохранения – глава ВОЗ

Автор:  
Серик Сабеков
14 Сентября 2020, 15:57
Нужно способствовать реализации основ общественного здравоохранения – глава ВОЗ

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Нужно способствовать реализации основ общественного здравоохранения, когда речь идет о пандемии. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) д-р Тедрос Адханом Гебрейесус, выступая на очередной сессии Европейского регионального бюро ВОЗ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы должны обеспечить всё для того, чтобы укрепить потенциал местных сообществ, физическое дистанцирование, гигиену рук, респираторный этикет, маски. Все это способствует сохранению жизни», - сказал Тедрос Адханом Гебрейесус.

Он также подчеркнул, что нужно способствовать реализации основ общественного здравоохранения, когда речь идет о пандемии.

Ранее сообщалось, что начала свою работу очередная сессия Европейского регионального бюро ВОЗ, где впервые председателем избран министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой. В своем выступлении глава ведомства отметил, что для него большая честь и одновременно ответственность возглавить столь представительное и важное для мирового здравоохранения мероприятие.

«При поддержке международного сообщества, Всемирной организации здравоохранения, в сотрудничестве со всеми странами мы продолжаем бороться с COVID-19. В данный момент ситуация в Казахстане стабилизировалась, однако в случае роста случаев коронавирусной инфекции, мы предусмотрели ряд мер. В их числе - обеспечение пациентов коечным фондом, необходимыми лекарственными препаратами и другими ресурсами. Наши врачи готовы оказывать помощь населению», - сказал А. Цой.


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