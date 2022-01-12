Нужно сплотиться и противостоять нынешним вызовам - Ерик Абитов

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Директор ТОО «Есик саулет», член регионального совета «Атамекен» Алматинской области Ерик Абитов высказался о выступлении Главы государства на заседании Мажилиса Парламента РК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы переживаем очень трудные моменты. Сейчас нам всем нужно сплотиться и противостоять нынешним вызовам. Мы сейчас как никогда должны поддержать нашего Президента. Мы могли потерять нашу государственность, но благодаря чётким и серьёзным мерам Касым-Жомарта Токаева ситуация стабилизирована. Ввод войск стран ОДКБ стал необходимым шагом. Ведь сейчас мы сможем справиться только общими усилиями. Прослушал выступление Главы государства, где были затронуты очень важные вопросы. Особенно обрадовало то, что будут менять взгляд на образование. Так как именно со знаний все начинается. Также нам для развития предприятия необходимы технические специалисты. Как подчеркнул Касым-Жомарт Токаев, приоритет нужно отдать техническим профессиям. Предстоит взрастить новое поколение инженеров, промышленников», - сказал Ерик Абитов.

Напомним, 11 января т.г. Президент РК Касым-Жомарт Токаев выступил на заседании Мажилиса Парламента РК. Полный текст выступления Главы государства можно прочитать здесь.