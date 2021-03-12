Нужно создавать партнерские отношения между полицией и обществом - Нурлан Абдиров

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Правительственный час на тему «Законодательное обеспечение сервисной модели полиции и освобождение МВД РК от непрофильных функций» проходит в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Всем нам важно понимать, что полиция вместе с другими институтами государственной власти должна сфокусироваться на обеспечении социально-правовых гарантий достойного жизнеобеспечения человека, его прав и свобод. При этом, учитывая характер возложенных на полицию функций, ее присутствие в общественном пространстве требует непрерывности и, в то же время, никак не должно доминировать и выделяться. Это хорошо заметно на примере стран ОЭСР. Поэтому сервисная модель будет хорошо работать там, где люди сами активно участвуют в процессе выявления проблем безопасности. Нужно создавать партнерские отношения между полицией и обществом, основанные на открытости и, что очень важно - взаимном доверии. Полиция, по сути своей, должна служить народу, и люди не должны ее бояться», - сказал заместитель председателя Сената Парламента Нурлан Абдиров в ходе правительственного часа.

По его словам, полиции предстоит выстраивать свою работу с местным сообществом, получать от него обратную связь, быстро реагировать на запросы населения, правильно используя весь свой имеющийся потенциал.

«Такое взаимодействие закономерно приведет к закреплению в сознании граждан убеждения, что полицейский не карает, а помогает всем в трудной жизненной ситуации.

В свою очередь, полицейские должны глубоко осознавать весь смысл и значение сервисной модели полиции, что ее предназначение заключается в служении человеку, гражданину. Как следствие – полицейские будут легко узнаваемы и доступны для населения. Поэтому очень важно, чтобы сложившиеся негативные стереотипы о полиции были сломлены, а им на смену пришли новые, позитивные представления о полицейском», - считает вице-спикер палаты.

Нурлан Абдиров также отметил, что в целях глубокой проработки намеченных непростых реформ и их эффективной реализации при Администрации Президента действует Комиссия по реформе правоохранительной и судебной систем, в которой вырабатываются наиболее эффективные, актуальные законодательные и институциональные решения, направленные также на освобождение полиции от несвойственных ей функций.



