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Нужно создавать новые кризисные центры для семей и детей - эксперт

Автор:  
Анеля Касымова
19 Апреля 2023, 17:46
Нужно создавать новые кризисные центры для семей и детей - эксперт Фото: instagram.com/alanannaaleks

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанцы должны включиться в борьбу с проявлением любого вида насилия, в первую очередь насилия в семье и насилия в отношении маленьких детей. Таким мнением поделилась руководитель фонда «Қорғау Астана» Анна Рыль, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы видим сейчас просто беспрецедентный всплеск насилия, когда драки происходят не между мальчиками, а между девочками. Эти драки происходят очень жестоко, когда одна девочка не просто избивает, она издевается, снимает одежду с другого ребенка. Кроме того, мы видим очень нехорошую тенденцию, когда дети становятся жертвами родителей, когда отцы или же матери совершают убийство своих детей, суицид. И все эти случаи не единичные. Когда такое происходит три раза или больше – это уже система», - сказала она.

Она подчеркнула, что насилие берется из семьи, когда вырастает поколение детей, которое видело домашнее насилие. Эти дети становятся взрослыми и продолжают цикл насилия. Она привела в пример, когда в неблагополучной семье один из детей совершил убийство другого ребенка.

По мнению Анны Рыль, для борьбы с насилием необходимо в достаточной мере финансирование кризисных центров. Традиционно в начале года кризисные центры находятся без финансирования и при этом продолжают принимать людей. Кроме того, должны быть созданы новые и поддержаны существующие кризисные центры для детей.

Также она предложила вернуть систему поддержки семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. Это может быть помощь продуктами, пристройка ребенка в детский сад, а также возможность оставить детей на краткосрочный период по заявлению родителя, если родители находятся в трудной жизненной ситуации.

Вместе с тем, как считает руководитель фонда, в стране нужно разработать работающий алгоритм изъятия детей из семьи, если в семье в отношении ребенка происходит насилие. К примеру, сотрудникам фонда могут быть известные такие случаи, но существующая процедура очень длительная. Изъятие ребенка происходит только после нескольких вызовов, вынесения вопроса на рассмотрении комиссии.

«Должны сниматься видеоролики, фильмы, передачи о том, как нужно бороться с насилием и о том, как реагировать на насилие, название и контакты организаций, куда можно обратиться за помощью. Проводить тренинги в школах, включить уроки по безопасности. Повысить доступ информации для казахоязычных граждан», - добавила Анна Рыль.

Ранее Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что работа по профилактике семейного насилия в стране ведется слабо, а меры, предпринимаемые соответствующими органами, в том числе правоохранительными, не приводят к положительному результату. Необходимо пересмотреть политику по профилактике бытового насилия.

«Следует законодательно усилить меры по защите прав женщин и детей, акцентировано работать над продвижением семейных ценностей. Еще раз напоминаю: нам необходимо решительно пресекать все случаи насилия в обществе и в семьях, иначе мы так и не сможем считаться развитым государством. Нам нужно строить общество, в котором каждый человек будет чувствовать себя в безопасности», - сказал Глава государства на совещании по вопросам социально-экономического развития страны.


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