Нужно сокращать разрыв между поколениями ученых – Максат Жабагин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На Августовской конференции Президент Касым-Жомарт Токаев четко обозначил приоритеты образования и науки. Такое мнение высказал заведующий лабораторией генетики человека Национального центра биотехнологии Максат Жабагин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В своем выступлении на Августовской конференции Президент четко расставил все, что касается образования – все проблемы, приоритеты и направления развития. В части науки, Президент сделал акцент на дальнейшее институциональное развитие ее. Важно, что он отметил необходимость обеспечения прозрачности и объективности финансирования научных проектов. Однако мне, как учёному, хотелось услышать больше деталей. Детали были раскрыты в выступлении министра Асхата Аймагамбетова. Тем не менее, для себя я отметил один важный месседж Президента о том, что необходимо преодолеть разрыв между поколениями – молодыми и возрастными учёными, то есть консолидировать усилия в принятии предложений для развития науки. Сейчас для этого формируется Программа развития образования и науки на 2020-2025 годы, об этом сообщила на Форуме вице-премьер Гульшара Абдыкаликова, и до октября как от работников образования, так и от ученых, Правительство ждет предложений. Ученые, на мой взгляд, не должны стоять в стороне, наоборот, нужно активно предлагать свое видение развития науки в Казахстане в соответствии с мировыми трендами. К таковым относятся исследования в области генетики и биотехнологий. Эти направления в мире очень быстро развиваются и охватывают различные сферы нашей жизни от медицины до агропромышленности», – сказал М.Жабагин.