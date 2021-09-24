Нужно снижать дефицит бюджета и размер долга - Алихан Смаилов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Первый заместитель Премьер-министра Алихан Смаилов поделился планами Правительства по ограничению трансфертов из Национального фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Поручение Главы государства направлено на то, чтобы консолидировать все правила по управлению государственными финансами в одном документе. С одной стороны, нужно, чтобы долговые и другие финансовые ковинанты находились на должном уровне, с другой стороны нужно повышать бюджетную дисциплину, а именно уменьшать трансферты из Национального фонда, чтобы сохранять его и увеличивать», - сказал Алихан Смаилов на брифинге в Правительстве.

По его словам, нужно снижать дефицит бюджета и размер долга.

«Нужно также повышать эффективность планирования и освоения бюджетных средств. Все эти вопросы найдут отражение в разрабатываемой концепции по управлению государственными финансами. Эту работу координирует Министерство национальной экономики. Проект концепции уже разрабатывается проводится необходимая работа. Концепция рассчитана на период до 2030 года», - отметил зампремьера.

«Что касается ускорения бюджетного правила по ограничению использования средств Нацфонда, то такая норма уже разработана, она находится в стенах Парламента и будет принята до конца текущего года, как мы надеемся. Она ограничивает трансферты из Нацфонда не больше, чем прогнозируемый уровень поступлений в Нацфонд», - заключил А. Смаилов.