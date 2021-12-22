Нужно смотреть на ситуацию каждого человека - Ляззат Ибрагимова о снятии пенсионных накоплений

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель правления АО «Отбасы банк» Ляззат Ибрагимова рассказала о вкладчиках, снявших свои пенсионные накопления, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я считаю, что люди, которые оставили свои деньги в ЕНПФ, тоже приняли мудрое решение. Нужно смотреть на ситуацию каждого человека. Если это было ваше первое жилье, то, конечно, необходимо было его приобретать. Но, посмотрев на возрастную структуру наших вкладчиков, мы увидели, что большинство покупало вторую-третью квартиру. Большинство тех вкладчиков, которые осуществили полный выкуп, было старше 45 лет. Все-таки я считаю, что многим из них необходимо было задуматься и, может быть, использовать опцию передачи в инвестиционное управление, приобретение пенсионного аннуитета или же позаботиться о своем будущем», - рассказала Ляззат Ибрагимова.

Она отметила, что молодым семьям, которые приобретали первое жилье, нужно было поторопиться.

Ляззат Ибрагимова при этом уточнила, что данная программа показала: деньги казахстанцев в ЕНПФ находятся в полной сохранности.

«Очень много критики. Пишут о том, что якобы денег нет, что они в ценных бумагах и так далее. На самом деле все деньги в сохранности. ЕНПФ - это единственный на сегодня госинститут, который имеет, согласно закону, государственную гарантию сохранности этих денег. Также это показало, насколько важно получать зарплату в официальном порядке. Все граждане, которые получали даже невысокую зарплату в начале 2000-х годов, получили достаточно большой инвестиционный доход», - считает глава «Отбасы банка».

Л. Ибрагимова привела в пример себя, отметив, что она работает с 9 апреля 1995 года и сама воспользовалась программой по снятию пенсионных накоплений.

«У меня была достаточно хорошая сумма пенсионных накоплений, особенно в период с 1998 по 2005 годы: я работала на трех-четырех работах, преподавала в нескольких университетах, и мой инвестдоход был больше чем 30 процентов от всех пенсионных накоплений», - сказала Ляззат Ибрагимова.



