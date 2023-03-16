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Нужно решить вопрос с созданием Агробанка в Казахстане – Жигули Дайрабаев

16 Марта 2023, 21:55
Нужно решить вопрос с созданием Агробанка в Казахстане – Жигули Дайрабаев Фото: t.me/tvkhabar24

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В стране нужно уделять приоритетное внимание сборке сельскохозяйственной техники. Об этом в эфире телеканала «Хабар» на предвыборных дебатах сообщил заместитель председателя Народно-демократической патриотической партии «Ауыл» Жигули Дайрабаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Известно, что партия «Ауыл» является фундаментальной политической организацией. Мы участвуем в выборах депутатов Мажилиса Парламента. В наших рядах настоящие патриоты, которые любят свою землю», - сказал Жигули Дайрабаев.

Зампредседателя партии отметил, что в составе партии около тысячи человек, и он пришел с доверием этих граждан.

«Наша партия стабильно работает во всех городах и районах. Мы уверены, что на предстояших выборах результаты партии будут высокими. Позиция партии ясна - превратиться в основную политическую силу в обществе», - отметил член партии.

В этой связи он подчеркнул, что партия «Ауыл» уделяет особое внимание вопросам продовольственной безопасности и развитию сел. В том случае, если партия пройдет в Мажилис, она готова работать честно и внести свою лепту в принятие соответствующих законов.

«Наш народ страдает от банковской системы, потому что процентная ставка по кредиту слишком высокая, население погрязло в долгах. В социальной сфере также много вопросов. В частности, если мы пройдем в Мажилис, мы примем закон о продовольственной безопасности, обсудив с населением. Инфраструктура сел изношена, поэтому нужно восстанавливать сети в населенных пунктах. Чтобы выйти из тупика, мы решим вопрос по созданию Агробанка со 100-процентным государственным капиталом. Помимо этого, в целях обновления сельскохозяйственной техники обратим приоритетное внимание сборке отечественной сельхозтехники», - добавил Жигули Дайрабаев.

В прямом эфире телеканала «Хабар» проходят теледебаты между представителями семи политических партий, участвующих в выборах в Мажилис Парламента. В дебатах принимают участие Ерлан Кошанов - от партии AMANAT, Жигули Дайрабаев - от партии «Ауыл», Айдарбек Ходжаназаров - от партии Respublica, Оксана Аубакирова - от Народной партии Казахстана, Азаматхан Амиртаев - от партии «Байтақ», Азат Перуашев - от Демократической партии Казахстана «Ак жол», а также Нурлан Ауесбаев - от Общенационально социал-демократической партии.
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