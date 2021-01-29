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    11:57, 29 Январь 2021 | GMT +6

    Нужно разработать новые подходы по совершенствованию семейно-гендерной политики – Ералы Тугжанов

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов поручил разработать новые подходы по совершенствованию семейно-гендерной политики, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо разработать новые подходы по совершенствованию семейно-гендерной политики. Мы знаем, что сегодня данный законопроект проходит определенное обсуждение. В первую очередь это касается семейно-бытового насилия. Сегодня создана новая депутатская группа. Буквально вчера мы совместно с депутатами в стенах Парламента обсуждали этот вопрос, который сегодня волнует общество. Я думаю, нам всем с вами вместе есть над чем поработать в этом направлении», - сказал Ералы Тугжанов на расширенном заседании коллегии МИОР.

    По его словам, данный законопроект вызвал определенный резонанс.

    «Это, наверное, закономерно, реально и мы должны на все эти вызовы реагировать, в том числе на реакции. Вопросы, которые сегодня поднимает общественность, безусловно, будут учтены», - заключил зампремьера.


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