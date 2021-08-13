Нужно провести глубокий анализ состояния спортивных школ и секций в регионах - Госсекретарь РК

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ – Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев сказал о необходимости проведения глубокого анализа состояния спортивных школ и секций во всех регионах страны. По его словам, необходимо систематизировать их работу и трудиться для конкретного результата, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сейчас всех волнует вопрос: что нужно предпринять дальше. Во-первых, необходимо обеспечить детям и молодежи занятия спортом и физической культурой. Пока не создадим условия молодежи для занятия спортом, не можем говорить о победах на крупных соревнованиях. Поэтому нужно провести глубокий анализ состояния спортивных школ и секций во всех регионах страны. Нужно систематизировать их работу и трудиться не для сухого показателя, а для конкретного результата. Нужно развивать массовый спорт и пропагандировать здоровый образ жизни среди населения», - сказал Крымбек Кушербаев.

Государственный секретарь отметил, что, если увеличится количество людей, занимающихся спортом, мы добьемся качества.

«А качество будет способствовать нашим показателям на азиатских, мировых первенствах, олимпийских играх. Это дело не терпит отлагательств. В этой связи Президент поручил уделить внимание развитию массового и детского спорта и на этой основе стремиться к достижению выдающихся успехов на мировой арене. Реформа в спорте должна начинаться с такой задачи, которую перед нами поставил Глава государства. Наша главная задача– исправить все допущенные ошибки на Олимпийских играх в Токио, извлечь уроки, продемонстрировать на Олимпиаде в Париже то, что Казахстан является спортивной державой», - отметил Крымбек Кушербаев.

Напомним, что сегодня Государственный секретарь РК Крымбек Кушербаев вручил государственные награды бронзовым призерам Олимпийских игр.