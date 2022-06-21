Нужно проследить за ценами в школьных столовых - министр просвещения РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – До начала нового учебного года в Казахстане планируется решить вопрос цен в школьных столовых на законодательном уровне, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Каждый отдел, каждое управление должны обратить на это внимание. В столичных школах наблюдается рост цен. Вода 0,5 литра стоит 350 тенге. Это ужасно. Другим областям также нужно проследить за ценами в школьных столовых. Для постепенного решения данного вопроса будем вводить законодательные изменения. Проблему нужно решить до начала нового учебного года», - сказал министр просвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании.

Также он остановился на теме горячего питания в школах. По его мнению, ведомству совместно с Министерством здравоохранения необходимо пересмотреть меню в столовых.

Еще одна задача, которую необходимо решить до конца августа, - это безопасная перевозка школьников. По его министра, в этом году было закуплено 515 автобусов.

«Некоторые регионы до сих пор не начали эту работу. Мы на республиканском уровне проблему решили, необходимый транспорт закупили. В целом, вопрос решается. Теперь нужно довести дело до конца и закончить все работы до начала учебного года», - заключил он.

Ранее РК Асхат Аймагамбетов сделал устное замечание руководителям отделов образования за неполные ответы на вопросы на аппаратном совещании.