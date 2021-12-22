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Нужно продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - Аскар Мамин

22 Декабря 2021 09:57
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Нужно продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований - Аскар Мамин

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Необходимо обратить особое внимание выполнению требований по ношению масок в помещениях и соблюдению социальной дистанции в местах скопления людей. Об этом заявил Премьер-Министр РК Аскар Мамин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как отметил Аскар Мамин, эпидемиологическая ситуация стабильная. Занятость мест в инфекционных больницах и реанимациях – 19%. Большинство регионов - в «зеленой» зоне (15), в «желтой» зоне - только два региона: Павлодарская и Северо-Казахстанская области.

Тем не менее, нужно продолжать соблюдение санитарно-эпидемиологических требований, особенно на государственной границе. Во многих странах начинается очередная волна заболеваемости из-за нового штамма. Поэтому необходимо обратить особое внимание выполнению требований по ношению масок в помещениях и общественном транспорте и соблюдению социальной дистанции в местах скопления людей», - сказал Аскар Мамин в ходе заседания Правительства.

В настоящее время всего вакцинировано около 9 млн взрослого населения первым компонентом – это почти 80% взрослого населения, вторым компонентом привито более 8,4 млн человек – это примерно 75% взрослого населения.

«Особенно обращаю внимание Министерства здравоохранения и акиматов регионов на увеличение темпов вакцинации и ревакцинации», - обратился А. Мамин.

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#Здравоохранение   #Коронавирус в РК   #Вакцинация   #Аскар Мамин  
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Автор:

Акбота Кузекбай

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