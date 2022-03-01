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Нужно призвать народ к единству и сплоченности - Бердибек Сапарбаев

1 Марта 2022 21:48
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Нужно призвать народ к единству и сплоченности - Бердибек Сапарбаев

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – Вопросы модернизации партийной жизни обсуждали жамбылские делегаты внеочередного съезда партии Nur Otan, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Как сообщили в пресс-службе акимата Жамбылской области, жамбылские делегаты во главе с акимом области, председателем областного филиала партии Бердибеком Сапарбаевым, приняли участие в режиме онлайн во внеочередном съезде партии Nur Otan. Съезд проходил под председательством Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева. В ходе съезда было принято решение о переименовании правящей партии в AMANAT, внесены изменения в состав Политического совета. Глава государств обозначил ряд приоритетных задач по модернизации партии.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что необходимы децентрализация и повышение эффективности партийного аппарата. Президент поручил активизировать деятельность фракций в Мажилисе и маслихатах. Они должны добиваться видимых результатов путём организации диалоговых площадок.

В ходе обсуждения вопросов, поднятых на съезде, глава региона Бердибек Сапарбаев указал на важность совместной работы всех заинтересованных сторон.

«Как отметил Глава государства, председатель партии Касым-Жомарт Токаев, нужно донести до каждого жителя страны политику, проводимую государством. Мы должны поддерживать позитивные начинания, рассказывать о них жителям».

«Не должны оставаться в стороне депутаты и активные члены партии», - отметил аким области, подчеркнув при этом, что за последние годы партийцами была проделана масштабная работа.

«Нельзя отрицать достижения прошлых лет. Мы, граждане одной страны, должны поддерживать и защищать друг друга. Нужно призвать народ к единству и сплоченности. В социальной сети надо давать достойный отпор тем, чья цель - посеять смуту среди людей. Каждому из нас надо быть патриотом своей страны, не на словах, а на деле», - обратился к собравшимся глава жамбылского региона.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что нужно самоотверженно трудиться, чтобы внести свой вклад в развитие родной страны. Особое внимание он обратил на воспитание подрастающего поколения.

«Сохраняя преемственность, нужно наше историческое наследие передавать из поколения в поколение. Мы должны сделать всё возможное, чтобы наши дети в будущем стали образованными, воспитанными и разносторонними. Таков завет предков», - сказал аким Жамбылской области.

В ходе обсуждения Бердибек Сапарбаев дал ряд поручений ответственным лицам по усилению работы филиала партии, привлечению в партию активных общественников, эффективной организации общественных приемных.

«Новое название партии AMANAT возлагает на нас всех большую ответственность. Уверен, что все партийцы будут усердно трудиться во благо общества. Нужно чаще встречаться с жителями и решать их социальные проблемы. Для этого необходимо создавать новые рабочие места», - сказал Герой Труда Казахстана, депутат областного маслихата Мукаш Искандиров.


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#Жамбылская область   #Нур Отан   #Акимат   #Съезд партии Аманат  
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Автор:

Галина Скрипник

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