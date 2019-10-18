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вчера 17:52
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Нужно повысить привлекательность судейской профессии для юристов - Толеш Каудыров
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Член Высшего судебного совета, доктор юридических наук Толеш Каудыров рассказал о кадровой ситуации в судейском корпусе страны, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Закон (Конституционный закон РК «О судебной системе и статусе судей Республики Казахстан» - прим. авт.) мы уже приняли, и его результатом стало то, что идет процесс обновления кадров судейской системы. Сейчас у нас 134 вакансии – только в Верховном суде не хватает четверти состава. Причины вполне естественные: это выходы на пенсию и в отставку, по собственному желанию уходят судьи. Многие не выдерживают жестких требований к кандидатуре судьи, очень высокую нагрузку, отсутствие времени для личной жизни. Сейчас стоит задача поднять привлекательность судейской профессии для юристов», - сказал Толеш Каудыров на международном круглом столе «Перспективы кадровой политики в судебной системе».
По его словам, ситуация осложняется тем, что судьями могут быть сейчас только люди, достигшие 30 лет.
«К примеру, молодой человек после окончания университета к 30 годам уже работает в какой-то компании или на себя. Он уже как бы состоявшийся человек и привлечь его на судейскую работу сложно. А главная задача – привлечь лучших из лучших. За неполный год действия закона, конечно, мы еще не достигли этой задачи, мы на пути к ее решению»,- отметил спикер.
Он подчеркнул, что даже знания не основополагающее качество для судьи.
«Поскольку судья – это высшая точка юридической карьеры. Всё юридическое образование в Германии имеет одну цель – подготовить судью. То есть судья – это вершина юридической квалификации, самая трудная, важная и почетная работа. И мы хотим видеть на этой работе самых лучших, то есть самых ответственных, самых честных, самых аккуратных. Тех, кто приходит в эту систему с целью служить своему государству и народу и вершить правосудие. Знания не на первом месте здесь, хотя они очень важны. На первом месте именно человеческие качества, потому что судья работает с людьми», - заключил Т. Каудыров.
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