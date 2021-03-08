Нужно повысить ответственность родителей – Почетный работник образования РК Тамара Шакирова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Тамара Шакирова – кандидат педагогических наук, доцент, Почетный работник образования РК. В преддверии Международного женского дня педагог в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» поделилась своим мнением по поводу воспитания детей и многого другого.

- Тамара Мухтархановна, воспитание и обучение детей – дело непростое по определению. Многие родители в этом плане сейчас разделились на два лагеря – одни являются приверженцами более традиционных форм воспитания, другие более демократичны и считают, что детям нельзя много запрещать и уж тем более наказывать. Какого мнения в этом вопросе придерживаетесь Вы?

- Вы знаете, река тоже имеет берега. И любая демократия должна иметь свою платформу, чтобы на самом деле воспитать прекрасных ребят. Учитель новой формации – это духовно-нравственная, активно-созидательная, экологически образованная творческая личность. И она должна обладать многими качествами – высоким уровнем методологической, исследовательской, дидактико-методической сформированности. Дистанционное образование показало много минусов, существующих в образовательной системе. Сейчас, когда принят Закон «О статусе педагога», прежде всего, предусматривается совершенствование нашего педагога – несмотря на то, что когда-то человек своим трудом получил свой диплом, он должен самосовершенствоваться каждый день и шагать в ногу со временем. Сегодня компьютер и интернет заменили буквально всё. И когда живое слово педагога остается где-то на задворках, я считаю, что это неправильно.

Когда у каждого ребенка на руках смартфон, и он им пользуется на уроках, вместо того, чтобы вести диалог с учителями и искать истину в дискуссиях, он сидит в телефоне и с кем-то переписывается. Сейчас XXI век и дети другие. Сегодня в большей степени не моральная сторона рассматривается, как один из положительных аспектов, а материальная. Поэтому я считаю, что это должно исправляться. Раньше я всегда говорила, что в треугольнике – учащийся, родитель и преподаватель – канет все плохое.

Во многих школах коллектив почти полностью женский, и я считаю, что когда все сваливается на хрупкие женские плечи, это неправильно. Как итог, я считаю, что стоит и запрещать, и наказывать. Потому что даже незнание законов не освобождает от ответственности. Я сама была участником конфликтных ситуаций и говорила родителям, что согласно законодательству РК за воспитание и образование детей несут ответственность их родители или лица, их заменяющие. Я считаю, нужно повысить авторитет и ответственность родителей за воспитание и образование своих детей.

- Ни для кого не секрет, что отношение к учителям в целом изменилось за последние годы. Если раньше педагог был всегда прав, и уважение к учителю присутствовало в любом случае, сейчас нередки случаи конфликтов детей и их родителей с преподавателями. И последним нередко приходится оправдываться перед общественностью и зачастую на камеру. Как Вы считаете, насколько это правильно? Нужно быть более демократичным, или авторитет педагога априори должен быть незыблемым?

- Говорят: «Учитель, перед именем твоим позволь смиренно преклонить колени». Я будучи воспитанницей советских времен, могу сказать, что мы учителя видели за два километра и раскланивались. Относились к учителю с большим уважением. Сейчас, извините, дети снимают все на телефоны, выкладывают все это в соцсети. И, как Вы правильно заметили, наши педагоги начинают оправдываться, что они хотели пресечь их непослушание, привлечь их внимание к чему-то полезному. Раньше, если в классе были неуспевающие ученики, мы писали на работу их родителям об этом: что в вашем коллективе работает такой-то человек, которые не выполняет своих родительских обязанностей. И этими вопросами занимались все. Я сейчас являюсь членом Комиссии по защите прав несовершеннолетних в акимате Жетысуского района Алматы. Родители приходят и пытаются всю ответственность взваливать на школы и на учителей. Но почему-то сами себе не задают вопрос: а где, что и почему упустил я сам? Почему есть пробелы в воспитании у моего ребенка? Более того, если говорить о законодательстве, кроме статьи 127 КоРКоАП «Неисполнение родительских обязанностей», никаких механизмов воздействия на родителей нет.

- Как Вы относитесь к дистанционной форме обучения?

- Я против дистанционного обучения в принципе. С 1 марта все ученики с первого по пятый классы будут обучаться в классическом формате. И сейчас встает вопрос о том, что мы на два года отстали от программы. Это очень плохо, в ЕНТ это не поможет, к примеру. Эти заученные 4-5 предметов образованности и грамотности ученикам вряд ли прибавят. Кроме того, в основном заразились дети, который сидели на онлайн-обучении, а не в школе. Инфекцию приносят их родители, братья, сестры, родственники. Кроме того, вы знаете, какой у нас интернет.

- Напоследок, Ваши поздравления казахстанским женщинам в преддверии 8 марта.

- Я хочу поздравить всех женщин нашей страны с этим прекрасным праздником. Наверное, не зря Международный женский день в первый месяц весны. Весна, пробуждение, женщина – хранительница очага, она рожает и воспитывает детей, успевая быть хорошей женой, хорошей мамой, хорошим работником. Поэтому хочу пожелать нашим женщинам, прежде всего, здоровья, долгих лет жизни в кругу близких людей! А женщинам-учителям хочу пожелать признания, они бойцы невидимого фронта и выполняют очень тяжелую работу.

- Спасибо за беседу!