10 Июня 2022 13:29

Нужно повысить энергоэффективность старого жилфонда – мажилисмен

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат Мажилиса Елдос Абаканов описал проблемы на пути повышения энергоэффективности жилфонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Во-первых, нужно смотреть с точки зрения состояния нашего жилфонда, который был сформирован еще в советское время. В советское время не соблюдались требования по энергоэффективности, а также по другим показателям. То есть, те же панельные дома не энергоэффективны. К примеру, по итогам энергоаудита домов Казахстана, выявлено, что примерно на 1 кв. м потребление тепловой энергии составляет 220 кВт/час», - сказал Елдос Абаканов, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах в рамках конференции, приуроченной к официальному завершению Проекта «Повышение энергоэффективности в Казахстане».

Он уточнил, что такова ситуация по Казахстану, и сравнил ее с Германией.

«Опять же, для примера, в Германии этот показатель равен 100 кВт/ч на 1 кв. м. Разница в два раза. Из-за этого, вопрос термомодернизации домов, правильного утепления стоит на первом месте. Это важно с точки зрения того, что наши города сейчас растут, не хватает электроэнергии, не хватает тепловой энергии. В этом ключе актуальным является повышение энергоэффективности старого жилфонда, чтобы освобождать дополнительные мощности для строительства нового жилфонда», - объяснил депутат.

Свои проблемы есть и касательно так называемого нового жилфонда.

«По новым домам у нас на уровне законодательства определены требования к энергоэффективности ограждающих конструкций. Класс энергоэффективности определяется уже при проектировании зданий. Исходя из этого, там устанавливаются автоматизированные тепловые пункты, терморегуляторы. Но кто проводит постпроектный анализ? Этот вопрос пока не решен. И мы работаем с Мининдустрии над решением этого вопроса, чтобы дома соответствовали требованиям энергоэффективности. Чтобы, к примеру, окна были именно те, которые были запроектированы, а не дешевые», - заключил мажилисмен.