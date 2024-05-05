РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    19:01, 04 Май 2024 | GMT +6

    Нужно поощрять компании, которые берут на работу лиц с инвалидностью - Маулен Ашимбаев

    Маулен Ашимбаев
    Фото: Сенат РК

    Реабилитация людей с инвалидностью – это комплексный процесс. Поэтому важно не использовать однобокий подход и не делать акцент лишь на медицинских аспектах. Принципиально важно создавать также условия в сфере трудоустройства, обучения и занятий спортом. Для реализации этих мер будут задействованы все ресурсы, при необходимости будут внесены изменения в законы и скорректирован Республиканский бюджет. Такое мнение в ходе заседания Совета по инклюзии высказал Спикер Сената Маулен Ашимбаев, передает агентство Kazinform.

    Председатель Палаты в своем выступлении подчеркнул, что в основу реабилитационного процесса должен быть заложен индивидуальный подход к людям с инвалидностью. И это касается не только технических средств, а в целом обеспечения условий для интеграции их в общество. Внимание участников заседания было обращено также на пробелы инклюзии в сферах трудоустройства, образования и спорта.

    — Большой вопрос с трудоустройством. С одной стороны, у некоторых организаций есть социальная ответственность и потребность привлечь к работе людей с инвалидностью. Однако мы видим, что сейчас пока нет стыковок, недостаточно информации. Нужно, видимо, и цифровые какие-то инструменты нам развивать. Поощрять компании, предпринимателей, которые берут на работу лиц с инвалидностью. Нужно готовить кадры, педагогов, которые специализируются на направлениях реабилитации. Поэтому здесь тоже мы видим большой пласт работы и нерешенных проблем, — отметил Маулен Ашимбаев.

    Для восполнения кадрового дефицита участники заседания предложили организовывать факультеты при вузах и в специализированных учреждениях.

    Кроме того, Маулен Ашимбаев обозначил важность изменений отношения общества к людям с инвалидностью, их реабилитации и социализации. В частности, важно переходить от обеспечения отдельных потребностей людей с инвалидностью к созданию условий для их полноценной интеграции в наше общество и в социальную инфраструктуру.

    — Важно чтобы люди с инвалидностью чувствовали себя частью нашего общества и могли вносить свой вклад в развитие страны. Именно в таком контексте мы будем в предстоящий период работать, чтобы создавать именно такие условия для комплексной реабилитации лиц с инвалидностью, как детей, так и взрослых. Здесь я вижу определенные возможности и для совершенствования законодательства нашей страны. Постараемся какие-то вещи предусмотреть по увеличению финансирования. Уверен, совместными усилиями мы сделаем в предстоящий период очень многое, для комплексной реабилитации людей с инвалидностью в Казахстане, — сказал Спикер Сената и призвал всех участников объединить усилия для реализации озвученных в ходе заседания инициатив.

    Теги:
    Сенат Парламента Инвалиды Общество Инклюзия
    Аружан Сердалина
    Автор
    Аружан Сердалина
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!