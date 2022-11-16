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Нужно поменять существующую систему международного права – глава КИСИ

16 Ноября 2022, 15:12
Нужно поменять существующую систему международного права – глава КИСИ
16 Ноября 2022, 15:12

Нужно поменять существующую систему международного права – глава КИСИ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Директор Казахстанского института стратегических исследований при Президенте РК Еркин Тукумов поделился мнением касательно актуальности существующей системы международного права, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Международное право развивается вне зависимости от того, есть противоречия между странами или нет. Развивается интернет, появляются новые сферы сотрудничества. Космос уже давно перестал быть чистой прерогативой государства. что касается конфликтов, к сожалению, человек несовершенен, конфликты были, есть и будут. Приведу один пример: в 2022 году в мире насчитывается 27 конфликтов между разными странами. Они были поделены на три категории: ухудшающиеся, замороженные, улучшающиеся. И в последней категории - ноль конфликтов. Это еще раз говорит о том, что очень легко начать конфликт и очень тяжело его завершить», - сказал Еркин Тукумов на Форуме стратегических исследований.

Спикер привел пример.

«Если мы говорим о конфликте в Украине, какие бы мы серьезные прогнозы не давали и какие бы серьезные стратегии не строили, мы всегда должны знать, что есть страны со своей повесткой, каким они видят Казахстан. Это надо всегда учитывать. Есть «черные лебеди», а есть и другие прогнозы, которые давно предсказаны, но мало кто к ним прислушался», - отметил Еркин Тукумов.

«Нужно ли менять сегодня международное право, учитывая настолько большое количество противоречий, что лодка может перевернуться? Конечно, нужно. Нужно адаптировать нашу систему международного права к нынешним реалиям», - добавил он.


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