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Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе

11 Августа 2021 15:44
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Нужно подходить рационально – министр образования о пятидневной учебной неделе

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Если школы не укладываются в пятидневную учебную неделю, можно переносить занятия на шестой день. Об этом заявил министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Если школа может позволить пятидневную учебную неделю, конечно, приветствуется. Но есть необходимость социального дистанцирования, есть определенная специфика организации учебного процесса, именно в связи с пандемией или санитарными требованиями. Если какие-то школы не будут укладываться в пятидневную учебную неделю, то, понятное дело, что школы могут принять решение о том, чтобы какие-то классы, уроки переносили на шестой день», - пояснил министр.

По его словам, к этому вопросу нужно подходить очень рационально.

«Перехода от пятидневки к шестидневке нет. Даже в предыдущие годы, несмотря на то, что мы говорили об увеличении количества школ, обучающихся в пятидневной форме, даже при этом, было большое количество школ, которые учились шесть дней. Они физически не могли организовать учебный процесс в течение пяти дней. Поэтому у нас это ( пятидневка) сохраняется. Конечно, если есть возможность, гораздо предпочтительней для ребенка или педагога является пятидневная учебная неделя. Но это опять же зависит от возможности школ», - отметил Асхат Аймагамбетов.


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#Образование   #МОН  
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Автор:

Арайлым Мұрат

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