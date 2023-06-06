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Нужно очень быстро строить водовод к Астане – Алтай Кульгинов

Автор:  
Анеля Касымова
6 Июня 2023, 12:33
Нужно очень быстро строить водовод к Астане – Алтай Кульгинов

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Без строительства дополнительного водовода в ближайшее время Астана столкнется с проблемой нехватки воды, поэтому нужно как можно быстрее приступать к проекту по сбросу воды из канала Каныша Сатпаева. Таким мнением поделился заместитель Премьер-Министра РК Алтай Кульгинов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

При этом он считает, что это мера не приведет к дефициту воды в Карагандинской области.

«Там достаточно объема воды, и нужно уже заниматься работой по подведению водовода для столицы. Того объема на астанинском водохранилище, который сейчас имеется, не будет хватать в будущем, это в ближайшей перспективе. Поэтому центральным госорганам с акиматом нужно очень быстро работать над этим. Мы уже начали разрабатывать технико-экономическое обоснование еще в предыдущие годы. Если вы помните, лет 15 назад поднимали вопрос водовода из канала Каныша Сатпаева. Это надо просто делать», - сказал он журналистам в кулуарах заседания Правительства РК.

По его словам, водовод нужно построить в ближайшие 2-3 года, потому что в столице наблюдаются высокие темпы урбанизации. За 3,5 года его работы в акимате в Астану переехали около 300 тысяч человек. Если первый генплан Астаны предусматривал 800 тысяч жителей, второй - что их количество вырастет до 1 млн 200 тысяч к 2030 году, то сейчас ожидается, что к 2035 году будут проживать от 2 до 2,5 млн человек.

«В 2020 году мы начали строить насосно-фильтровальную станцию, сейчас проект уже завершен, будет вода. Нужно быстрее его запускать. Акимат обещает в июне запустить первые 35 тысяч кубометров в сутки. Сейчас идут пуско-наладочные работы», - добавил вице-премьер.

Ранее сообщалось, что Министерстве экологии и природных ресурсов Казахстана рассматривают три возможных варианта обеспечения водой столицы. Наиболее вероятный из них – это сброс воды с канала Каныша Сатпаева.


Правительство РК   Астана   Вода  
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