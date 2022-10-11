Нужно обеспечить качественное развитие экономики - Премьер-Министр РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Премьер-Министр РК Алихан Смаилов поручил усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам Алихана Смаилова, по итогам 9 месяцев текущего года реальный рост экономики составил 2,8% к соответствующему периоду прошлого года. Положительную тенденцию показывает реальный сектор. Рост в обрабатывающей промышленности – 4,6%. Машиностроение выросло на 7,5%, в том числе автомобилестроение - на 18%. Сохраняется положительная динамика в химической промышленности – на 11%, легкой промышленности – 10%, металлургии – около 5% и нефтепереработке - на 4%.

«Обеспечены высокие темпы роста в строительном секторе - на 5,1%. Введено 10,5 млн квадратных метров жилья. В сельском хозяйстве наблюдаются стабильные темпы роста почти на 7%. Сектор услуг вырос на 2%. Торговля – на более 4%, транспорт - на 5% и связь - почти на 7%. Рост инвестиций в основной капитал составил 7%, в том числе в образовании, торговле, строительстве, горнодобывающей промышленности. Лидерами среди регионов по основным экономическим показателям за 9 месяцев являются Акмолинская, Жамбылская, Костанайская, Северо-Казахстанская области, города Алматы и Шымкент», - заявил на заседании Правительства Премьер-Министр.

Глава Правительства также дал ряд поручений по наращиванию темпов роста экономики.

«До конца текущего года осталось менее 3 месяцев. Необходимо усилить работу и принять реальные меры по наращиванию темпов роста во всех сферах. Нужно повысить деловую активность и обеспечить качественное развитие экономики», - обратился Алихан Смаилов.

Глава Кабмина заявил, что отраслевым госорганам и акиматам необходимо усилить оказание мер поддержки крупных предприятий для реализации их производственных планов. Он поручил проанализировать и обеспечить решение их проблемных вопросов по оборотным средствам, инфраструктуре, логистике и сбыту продукции.

«Следует увеличить количество инвестиционных проектов в несырьевых секторах, в том числе в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, логистике, IT, туризме и других сферах. Для их реализации необходимо привлекать зарубежных и отечественных инвесторов. Также проработать точечные меры по улучшению условий для развития малого и среднего бизнеса, поддержке предпринимательских инициатив, стимулированию создания новых рабочих мест. До конца года необходимо обеспечить полное и эффективное освоение средств по инвестиционным и инфраструктурным проектам, которые финансируются из бюджета», - поручил Алихан Смаилов.

Ранее председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов сообщил, что в Казахстане месячная динамика инфляции начала ускоряться .





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