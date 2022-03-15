Нужно не улучшать образ полиции, а трансформировать правоохранительную систему – Серик Бейсембаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Реформа полиции должна быть направлена не на улучшение образа, а на трансформацию правоохранительной системы. Такое мнение высказал социолог, руководитель Исследовательского центра PaperLab Серик Бейсембаев в ходе онлайн-обсуждения «Новая полиция Казахстана. Современные вызовы и запросы общества», организованного ОФ «Центр исследования правовой политики», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Существующие в открытом доступе исследования показывают разный уровень доверия общества к казахстанской полиции. Официальные источники, как Бюро по статистике РК, демонстрируют наиболее высокий уровень доверия – 77%, в то время как международные и независимые исследования говорят о более низком показателе доверия – от 53 до 65%. Образ казахстанской полиции довольно противоречив, прежде всего, из-за того, что полиция объединяет в себя разные ведомства с различающимся функционалом», – сказал С. Бейсембаев.

Эксперт также подчеркнул, что следует очень осторожно относиться к данным массовых опросов. Нужно больше проводить исследований с учетом конкретного контекста и с применением качественных методов. Реформа полиции должна быть направлена не на улучшение образа, а трансформацию правоохранительной системы с участием активного гражданского общества и с учетом массового запроса на перемены.





Фото: paperlab.kz