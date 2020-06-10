Нужно минимизировать дискретные полномочия обладателей информации - Аян Турекулов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Доступ к информации минимизируют социальную напряженность в обществе. Об этом заявил кандидат юридических наук Аян Турекулов, выступая на дискуссионной площадке на тему: «Открытость в сфере здравоохранения: как новые тренды влияют на доступ к информации», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«То, что с грифом для служебного пользования, это, конечно, большая проблема. В этой связи я хотел бы рекомендовать: нужно в Законе «О доступе к информации» минимизировать дискретные полномочия обладателей информации. Отечественная и международная практика свидетельствуют о том, что наделение широкими возможностями, дискретными полномочиями публичных служащих, может не только создавать условия для коррупционных преступлений, но и всемерно способствовать коррупции», - сказал Аян Турекулов.

По его словам, возможности для коррупции открывает также широкое усмотрение должностными лицами вопросов применения или неприменения санкций к нарушению.

«Вместе с тем Закон «О доступе к информации» содержит много норм, наделяющих обладателей информацией - должностных лиц - опять же широкими дискретными полномочиями, которые могут позволить ограничить право на доступ к информации на основе субъективного решения. В законе обладатели информации и должностные лица наделены полномочиями по ограничению права на доступ к информации, по отказу в предоставлении информации, по приоритетном порядку рассмотрения жалоб, действию и бездействию должностного лица, обладателя информации и так далее», - подчеркнул Аян Турекулов.

В заключение эксперт отметил, что доступ к информации минимизируют социальную напряженность в обществе.