19 Июля 2022 14:17

Нужно менять отношение к окружающей среде и животным – министр экологии

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Сериккали Брекешев считает, что повышение штрафов в корне не решит вопрос жесткого обращения с животными. По его словам, нужно менять отношение к окружающей среде, животным, необходимо менять сознание, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В ходе пресс-конференции в СЦК журналист попросил министра экологии прокомментировать распространившееся в сети видео, где водитель на машине переехал лошадь.

Министр ответил, что не смотрел данное видео. В этом вопросе должен разбираться департамент внутренних дел Алматинской области.

«Если мы говорим про законопроект об ответственном отношении к животным, то он предусматривает регулирование домашних видов животных. Лошади – это сельскохозяйственное животное, поэтому вопросы по ним регулируются отдельным законом. Что касается самого отношения человека к животным, то нужно менять отношение к окружающей среде. Необходимо с детства прививать бережное отношение и к флоре и фауне. Наверное, необходимо повышать воспитательную роль общества и уровень сознания. Эту проблему просто законопроектами или постоянным ужесточением законодательства не решить. Можно сколько угодно повышать штрафы, но это в корне вопрос не решит. Поэтому необходимо менять сознание», - прокомментировал глава ведомства.

Министр уточнил, что каждым таким случаем ведомство не может заниматься. На это есть местные исполнительные органы, департаменты полиции. Здесь необходимо разграничить функции центральных органов и МИО (местные исполнительные органы).

Ранее сообщалось, что решение по регулированию популяции сайгаков Минэкологии примет после результатов научных исследований. Глава ведомства Сериккали Брекешев отметил, что после критики Президента вместе с учеными и экологами еще раз обсудили вопросы регулирования их популяции.