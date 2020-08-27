Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова объяснила, необходимо ли сдавать ПЦР-тесты и тесты на антитела для занятий в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«На сегодня действующими правовыми нормативными актами (это санитарные правила и постановление главного санитарного врача республики) не предусмотрено ни для какой отрасли (как для персонала, так и для посетителей) обязательное ПЦР-тестирование», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.
Она также напомнила, что ПЦР-тестирование является диагностическим.
«Я хотела бы напомнить, что ПЦР-тестирование - это диагностический тест, то есть для него должны быть определенные показания. На сегодня он проводится или по клиническим, или эпидемиологическим показаниям», - пояснила Айжан Есмагамбетова.
По ее словам, тесты на антитела также не обязательно сдавать.
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