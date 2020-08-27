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Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях

27 Августа 2020 13:50
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Нужно ли сдавать ПЦР-тесты для занятий в спортивных секциях

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Главный государственный санитарный врач РК Айжан Есмагамбетова объяснила, необходимо ли сдавать ПЦР-тесты и тесты на антитела для занятий в спортивных секциях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«На сегодня действующими правовыми нормативными актами (это санитарные правила и постановление главного санитарного врача республики) не предусмотрено ни для какой отрасли (как для персонала, так и для посетителей) обязательное ПЦР-тестирование», - сказала Айжан Есмагамбетова, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Она также напомнила, что ПЦР-тестирование является диагностическим.

«Я хотела бы напомнить, что ПЦР-тестирование - это диагностический тест, то есть для него должны быть определенные показания. На сегодня он проводится или по клиническим, или эпидемиологическим показаниям», - пояснила Айжан Есмагамбетова.

По ее словам, тесты на антитела также не обязательно сдавать.


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#Спорт   #Минздрав РК   #Здравоохранение   #Общество   #Коронавирус   #Коронавирус в РК  
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Автор:

Серик Сабеков

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