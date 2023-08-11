Нужно ли регистрировать опасных либо экзотических животных – комментарий Минэкологии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Андрей Ким ответил на вопрос касательно необходимости регистрации опасных или экзотических животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Опасные животные запрещены. Есть перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. Соответственно их регистрировать не будут, их вообще нельзя содержать. Остальных животных – черепашек или хомячков – регистрировать необязательно. Основных животных у нас два – это кошка и собака, они подлежат обязательному учету», - сказал Андрей Ким на брифинге в «Казгидромете».

Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательству владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.