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    12:37, 11 Август 2023 | GMT +6

    Нужно ли регистрировать опасных либо экзотических животных – комментарий Минэкологии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов РК Андрей Ким ответил на вопрос касательно необходимости регистрации опасных или экзотических животных, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Опасные животные запрещены. Есть перечень животных, которые запрещены к содержанию в домашних условиях. Соответственно их регистрировать не будут, их вообще нельзя содержать. Остальных животных – черепашек или хомячков – регистрировать необязательно. Основных животных у нас два – это кошка и собака, они подлежат обязательному учету», - сказал Андрей Ким на брифинге в «Казгидромете».

    Напомним, Правила учета домашних животных вступают в силу с 1 сентября 2023 года. согласно законодательству владелец или ответственное лицо животного самостоятельно определяет изделие (средство) учета, при этом к изделиям (средствам) учета домашних животных относятся болюсы, чипы и другие изделия (средства).

    За нарушение норм учета статьей 407-2 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях» предусмотрен соответствующий штраф.


    Теги:
    Животные Минэкологии Закон и право Правительство
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