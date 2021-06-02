Нужно ли прививаться от коронавируса «сердечникам», рассказал врач-кардиолог из СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Руководитель кардиологического блока многопрофильной Северо-Казахстанской областной больницы Максат Кудратуллаев рассказал, стоит ли получать вакцину от коронавируса людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По словам врача, разработчики вакцин не внесли в противопоказания болезни системы кровообращения. Вакцинация противопоказана тем, у кого есть аллергия на какие-либо компоненты вакцины.

«COVID-19 – многофакторное заболевание. Одно из серьезных последствий – тромботические осложнения, когда нарушается система свертывания крови. У наших пациентов изначально стенки сосудов уже поражены атеросклеротической бляшкой. При появлении тромботических осложнений может возникнуть осложнение в виде острого инфаркта миокарда или острого инсульта – нарушение мозгового кровообращения. Мы рекомендуем нашим пациентам пройти вакцинацию и жить спокойно, не волноваться о возможных осложнениях, которые могут наступить в случае возможного заражения коронавирусом», - сказал М. Кудратуллаев.

Он отметил, что 83% персонала кардиоблока прошли вакцинацию. У остальных есть медицинские противопоказания.

«При поступлении пациентов мы смотрим паспорт вакцинации. Если он есть, то без дополнительного ПЦР-обследования кладем их в стационар и проводим полный курс лечения. После первой и второй волны коронавируса поток наших пациентов увеличился. Потому что один из факторов повреждения организма – тромботические осложнения, которые усугубляют состояние кардиологических больных. Коечный фонд сейчас работает на полную мощность. В стационаре находятся 122 человека», - сказал М. Кудратуллаев.

По данным пресс-службы управления здравоохранения, на 2 июня первый компонент вакцины от коронавируса получили 72 815 человек, полный курс вакцинации прошли 39 804 жителя региона.