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Нужно ли платить налог на автомобиль, находящийся в угоне

Автор:  
Арайлым Мұрат
29 Марта 2021, 15:00
Нужно ли платить налог на автомобиль, находящийся в угоне

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно ли платить налог на транспорт, находящийся в угоне? На этот вопрос ответил директор департамента администрирования непроизводственных платежей, физических лиц и специального налогового режима Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Азамат Садыков, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Автомобиль числится в розыске с мая 2016 года по факту угона. Должен ли я платить налог?» - прозвучал вопрос от модератора.

«Основанием для освобождения от уплаты налога на транспортные средства на период розыска являются сведения, подтверждающие факт или дату возбуждения дела, предоставляемую в налоговый орган в сфере регистрации транспортных средств. Таким образом, если имеются сведения, подтверждающие факт угона, то налог не будет считаться», - прокомментировал Азамат Садыков на пресс-конференции в СЦК.

Ранее он пояснил, как начисляются налоги на транспортные средства, и от чего зависит сумма налога.


Транспорт   Минфин РК   Общество   Налоги  
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