Нужно ли очередникам возвращать арендное жилье через 5 лет
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Аким столицы Алтай Кульгинов провел приём граждан. Жители обратились по вопросам участия в жилищных программах, получения медпомощи и АСП, трудоустройства и т.д. На приеме горожане также озвучили обеспокоенность возврата арендного жилья через 5 лет, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.
Аким столицы Алтай Кульгинов отметил, что арендное жильё не означает, что через пять лет необходимо возвращать квартиры.
«Доступное жильё – приоритетная для нас задача. По поручению Главы государства в текущем году объем строительства доступного жилья увеличим в три раза. В прошлом году 2900 очередников получили квартиры. Арендное жильё – это не значит, что через пять лет вы должны будете освободить квартиры. Это ваше жильё, останется вашим детям. Нужно будет только через 5 лет продлевать договор. За исключением программа арендного жилья для работающей молодежи – эти квартиры выдаются сроком на 5 лет. За это время работающая молодежь сможет встать на ноги, накопить опыт и средства для участия в других жилищных программах и покупки своего жилья», - сказал аким столицы Алтай Кульгинов.
Аким столицы на протяжении 3 дней принимал на личном приеме горожан, пришедших на отчетную встречу. Часть вопросов решена на месте, остальные взяты в работу.
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