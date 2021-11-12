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Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане

12 Ноября 2021 13:37
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Нужно ли менять транспортную карту для оплаты проезда в Нур-Султане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Нужно ли будет менять транспортные карты в связи с внедрением новой системы оплаты за проезд в общественном транспорте столицы, рассказали в ТОО «City Transportation Systems», передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пассажиры это даже не почувствуют, никаких карт менять не надо будет. Просто старые карты будут прошиты и привязаны к новой системе, банковской картой тоже можно будет оплатить», - пояснил менеджер Департамента транспортного контроля компании Азат Тлеубаев, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее сообщалось, что в ТОО «City Transportation Systems» презентовали обновленную систему электронной оплаты проезда в общественном транспорте города Нур-Султан.

Обновленная система включает в себя переход на онлайн-режим пополнения транспортных карт. Также станет доступна оплата банковскими картами.

Напомним, с 18 октября в столице на нескольких маршрутах общественного транспорта в пилотном режиме уже тестируется оплата проезда картой любого банка второго уровня от трех поставщиков. В рамках пилота пассажир может произвести оплату с помощью карты VISA и Mastercard, а также смартфона, оснащенного системой NFC. Для проведения транзакции достаточно приложить их к специальному терминалу, размещенному рядом с валидатором. Отметим, что тестирование системы проходит на трех автобусах городского маршрута №61 и трех пригородных - №309, 310, 315. К слову, пилотный проект позволит протестировать валидаторы оплаты проезда банковской картой различных поставщиков перед полноценным масштабированием на всех маршрутах.


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#Нур-Султан   #Транспорт   #Общество  
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Автор:

Серик Сабеков

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