Нужно ли лечить бессимптомных носителей коронавируса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый заместитель председателя правления АО «Национальный научный кардиохирургический центр» Махаббат Бекбосынова ответила, нужно ли лечить бессимптомных носителей коронавирусной инфекции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Слово «бессимптомные» говорит само за себя. У человека случайно, при каком-то скрининге или при близком контакте обнаружили этот вирус (коронавирус). Нужно ли лечить человека, который не имеет на данный момент проблем со здоровьем? Если я себя чувствую хорошо и у меня нет проблем… Я думаю, что многие со мной согласятся, что принимать таблетки нужно только по показаниям. А показания – это наличие симптомов. Сейчас разработан алгоритм ведения пациента на амбулаторном этапе для разных форм. При легкой форме только жаропонижающие, когда повышается температура – парацетамол, больше ничего не рекомендуется. Если у человека пневмония – это уже не бессимптомная форма. Это клинические формы, где применяются препараты по назначению врача», - сообщила Махаббат Бекбосынова, отвечая на вопрос журналистов в ходе онлайн-брифинга на площадке СЦК.

По данным врача, в среднем около 3% пациентов из бессимптомных в дальнейшем госпитализируют в стационар.

«Это пациенты, у которых появляются признаки тяжелой формы пневмонии. Вообще по развитию этого заболевания мы выделяем первые 7 дней – это воспалительная фаза, когда вирус уже попал в организм, но у человека может не быть никаких симптомов от 5 до 7 дней. И через 5-7 дней начинает повышаться температура, появляется кашель. У каждого человека может всё протекать индивидуально. Спустя 7 дней могут проявиться признаки пневмонии. Когда появляются признаки пневмонии, нужно подключать антибактериальную терапию обязательно, подключать препараты, которые контролируют образование микротромбов. И тогда пациент уже передается в стационар. Я думаю, это очень правильная тактика, потому что это пациенты, которые в начальной стадии пневмонии попадают под контроль, начинают лечение. Такую пневмонию легче контролировать, чем когда уже человек с тяжелыми симптомами», - пояснила М. Бекбосынова.