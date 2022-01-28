Нужно довести переговоры до логического завершения – мажилисмен о кыргызско-таджикском конфликте

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Депутат, член комитета по международным делам, обороне и безопасности Мажилиса Парламента РК Андрей Линник прокомментировал ситуацию на границе Таджикистана и Кыргызстана. По словам мажилисмена, необходимо довести переговоры до логического завершения, чтобы впредь конфликт не возникал, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Насколько известно из новостей, конфликт улажен, но, тем не менее, есть жертвы с кыргызской и таджикской сторон, есть погибшие. Это происходит недалеко от наших границ. Что еще настораживает, это происходит в зоне стран ОДКБ. Как подсказывает практика, мы сами столкнулись с такими событиями в январе. Это еще раз говорит о правоте действий нашего Президента Касым-Жомарта Токаева о том, что нам нужно уделить огромное внимание нашей обороне в плане ноу-хау, по пересмотру нашей вооруженной концепции. Мы должны дружить с передовыми технологиями и тщательно уделять внимание оборонно-промышленному комплексу, давать заказы нашим предприятиям. Мы знаем, что в нашей стране есть те предприятия, которые могут выполнить любой заказ от производства военных катеров и другой техники для моря. В Алматинской области есть заводы, которые на шаг вперед производят оборудование в военной цели. Мы можем быть экспортерами. Не секрет, что наша техника экспортировалась», - отметил мажилисмен.

По словам депутата, тем самым, мы будем знать, что наши границы укреплены и можем вовремя оказывать помощь странам-участникам ОДКБ.

«Ни для кого не секрет, почему в тех районах все это возникает, потому на границе есть нестабильный Афганистан. Соответственно, есть определенные ячейки, которым выгодно, чтобы была дестабилизация. Уверен, что это не бытовой конфликт. Спящие ячейки время от времени дают о себе знать. Правильно, что мы обращаем на это внимание. В данной ситуации нужно будет странам-участникам обратить на это внимание, потому что обе стороны – участники (ОДКБ). Наверное, нужно собрать встречу, обсудить и выработать определенную стратегию по этому поводу и довести до логического завершения, чтобы впредь это не возникало», - добавил Андрей Линник.

Фото: abai.kz