Нужно делать прививку - Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам на фоне выявления индийского штамма коронавируса и призвал как можно скорее привиться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Этот штамм (индийский) коронавируса более опасный, он вызывает более высокую вероятность госпитализации и летальных случаев. Также он на 60% заразнее других штаммов. В среднем от одного человека инфицируется практически пять или шесть человек. Есть простой способ обезопасить себя. Другого способа сегодня мир не придумал. Об этом мы с вами не раз говорили. Чтобы минимизировать риск заболевания, нужно делать прививку от коронавируса», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.

«Я бы хотел в очередной раз настоятельно рекомендовать каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих родных и близких, и в кратчайшие сроки привиться от COVID-19», - обратился к гражданам заместитель Премьер-Министра.

По словам Ералы Тугжанова, на сегодня в медицинских организациях имеется достаточный запас вакцин.

«С февраля текущего года было поставлено в страну около 7 млн доз вакцин. На сегодня сделано 4,6 млн доз прививок. Из них первым компонентом - 2,8 млн, что составляет 28% подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1,7 млн человек», - проинформировал заместитель Премьер-Министра.