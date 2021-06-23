РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:31, 23 Июнь 2021 | GMT +6

    Нужно делать прививку - Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра РК Ералы Тугжанов обратился к казахстанцам на фоне выявления индийского штамма коронавируса и призвал как можно скорее привиться от коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Этот штамм (индийский) коронавируса более опасный, он вызывает более высокую вероятность госпитализации и летальных случаев. Также он на 60% заразнее других штаммов. В среднем от одного человека инфицируется практически пять или шесть человек. Есть простой способ обезопасить себя. Другого способа сегодня мир не придумал. Об этом мы с вами не раз говорили. Чтобы минимизировать риск заболевания, нужно делать прививку от коронавируса», - сказал в ходе брифинга в СЦК Ералы Тугжанов.

    «Я бы хотел в очередной раз настоятельно рекомендовать каждому казахстанцу проявить заботу о собственном здоровье, здоровье своих родных и близких, и в кратчайшие сроки привиться от COVID-19», - обратился к гражданам заместитель Премьер-Министра.

    По словам Ералы Тугжанова, на сегодня в медицинских организациях имеется достаточный запас вакцин.

    «С февраля текущего года было поставлено в страну около 7 млн доз вакцин. На сегодня сделано 4,6 млн доз прививок. Из них первым компонентом - 2,8 млн, что составляет 28% подлежащего населения. Вторым компонентом охвачено 1,7 млн человек», - проинформировал заместитель Премьер-Министра.


    Теги:
    Здравоохранение Коронавирус в РК Вакцинация
    Сейчас читают
    Сегодня, 11:57
    Портреты лучших педагогов появились на билбордах Астаны
    Сегодня, 11:56
    Убил и закопал во дворе: суд вынес приговор павлодарцу
    Сегодня, 11:42
    Более 100 дельфинов погибли в Бразилии из-за рекордно высокой температуры воды
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!