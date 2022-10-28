Нужно быть готовым к большим глобальным вызовам - глава Jusan Bank

Находимся ли мы на пути к новому финансовому кризису? На вопрос ответил председатель правления Jusan Bank Нурдаулет Айдосов на площадке Пятого Нобелевского фестиваля, который проходит в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Нурдаулет Айдосов прокомментировал вопрос рецессии. По его словам, в экономиках стран рецессия является самой болезненной темой. Глава Jusan Bank подчеркивает необходимость быть готовым к глобальным вызовам.

В ходе своего выступления спикер затронул основные моменты, которые на его взгляд являются предвестниками или сигналами предстоящей рецессии. А это, по словам Н. Айдосова: последствия пандемии COVID-19, военный конфликт на территории Украины, международные антироссийские санкции, влияющие на глобальную экономику, высокий уровень инфляции, растущие ставки ФРС США и банков первого уровня, а также проблемы, связанные с изменением климата.

«Начнем с пандемии. Что же все-таки произошло помимо самого вируса? Первое, это огромное вливание денег в экономики стран. Денежная масса в мире выросла на 26 процентов. За последние 20 лет этот показатель не превышал 6 процентов в год. Вливание в мировую экономику составило 27 триллионов долларов, беспрецедентный уровень», - проинформировал Нурдаулет Айдосов.

Вторым фактором, как отметил председатель Jusan Bank, является пострадавшая цепочка поставок.

«К сожалению, произошла рассинхронизация глобальной цепочки поставок и дефицита товаров, в меньшей степени - услуг. В 10 раз выросла стоимость контейнерных перевозок. Это отразилось и на глобальной экономике. Конечно, были и другие сопутствующие факторы», - заявил спикер.

Также Н. Айдосов прокомментировал негативное влияние военного конфликта в Украине на состояние мировой экономики.

«Война происходит в европейской Украине, которая традиционно была международной транзитной территорией. Страны, вовлечение в военный конфликт, являются крупнейшими торговыми соседями не только нашей страны, но и глобальной экономики. По предварительным подсчетам, ущерб или упущенная выгода из-за этого военного конфликта только в 2022 году составила 1 триллион долларов. Масштаб колоссальный, ведь это был транзит жизненно важных ресурсов - газ, нефть, пшеница, удобрения для АПК и тд. Все, что так необходимо для жизнедеятельности всего мира», - считает Н. Айдосов.

По словам главы Jusan Bank, в отношении Российской Федерации введены 12 тысяч санкций, а это беспрецедентный случай в мировой экономике, мировой рекорд по объемам введенных санкций против одного государства.

«Мы только вышли из коронакризиса, и тут же подгружаемся в новый, энергетический кризис», - добавил он.

Следующий фактор, способствующий спаду экономики -инфляция. Сейчас ее уровень, как заявил Нурдаулет Айдосов, запредельно высокий.

«В США инфляция в сентябре составила 8,2 процентов. Такой высокой инфляции не было последние 40 лет. По подсчетам международных экспертов, глобальная инфляция достигнет примерно того же диапазона - 8 процентов. Соответственно, это повлияет на покупательскую способность», - считает Н. Айдосов.

Как он пояснил, национальные банки стран, подверженных критическому уровню инфляции, конечно же, будут предпринимать необходимые защитные меры.

«Следующий аспект - ужесточение монетарной политики банков. За 2022 год ФРС США пять раз поднимал ставку до 3,25%. Монетарная политика будет и далее ужесточаться. Буквально на днях ставку поднял Национальный банк РК. Это говорит о том, что закончилось время дешевых денег. Те компании, которые кредитовались в больших объёмах для своего развития и масштабирования, теперь не смогут финансироваться на том же уровне. Соответственно, это приведет и к долговому кризису. Ситуация нестандартная», - заявил Н. Айдосов.

Также, по словам главы банка, изменение климата все более драматично влияет на глобальную экономику.

«К примеру, холодная зима в Европе порождает большее потребление газа. В это же время засуха влияет на агропромышленные показатели. Все больше требуется воды для сельхозугодий, и, соответственно, инвестиций для строительства теплиц. Повышение среднегодового уровня температуры отрицательно отразится в целом на сельском хозяйстве и экономике. По прогнозам Международного Валютного Фонда, около 2,4 трлн долларов составят убытки в связи с климатическими изменениями в ближайшие годы. Согласно прогнозам ученых, с 2026 по 2030 годы на 1,5 градуса повысится средний уровень температуры на Земле. В результате и климатические факторы - одни из предвестников надвигающейся рецессии», - сказал Н. Айдосов.

Как отметил спикер, сейчас все больше международных специалистов говорят о фактической рецессии в 2023 году в США. Этот процесс, по его словам, сильно повлияет на развитие мира и мировой экономики в целом, что непосредственно отразится на экономике Казахстана и к этому нужно быть готовыми, чтобы максимально защитить страну от влияния глобальной рецессии.