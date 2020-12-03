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Нужно активно привлекать женщин к процессам мирного урегулирования конфликтов – Лаззат Рамазанова

Редактор:  
Ринат Дусумов
3 Декабря 2020, 13:19
Нужно активно привлекать женщин к процессам мирного урегулирования конфликтов – Лаззат Рамазанова

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Председатель Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Лаззат Рамазанова призвала активнее привлекать женщин к процессам мирного урегулирования конфликтов, передает МИА «Казинформ».

Обращение прозвучало 2 декабря 2020 года на международном круглом столе ОБСЕ по реализации Резолюции 1325 Совета Безопасности ООН. Суть резолюции – обеспечить всестороннее участие женщин в усилиях по укреплению мира и безопасности.

По словам Лаззат Рамазановой, повестка «Женщины, мир и безопасность» сегодня очень актуальна. Растущее число неразрешенных конфликтов, напряженность в различных частях мира, рост природных катаклизмов и пандемия COVID-19 вызывают серьезную обеспокоенность.

«Сегодня всем странам, в том числе и Казахстану, необходимо как можно скорее принять эффективные планы по реализации Резолюции Совета безопасности ООН 1325. Необходимо активно привлекать женщин для предотвращения и разрешения конфликтов в процессе мирного строительства», - отметила Лаззат Рамазанова.

По ее словам, Резолюции Совбеза ООН создали нормативную правовую базу, позволяющую регулировать целый ряд вопросов по повестке «Женщины, мир и безопасность». Однако женщины все еще мало привлекаются в официальные процессы и переговоры. Поэтому необходимо усилить меры по включению и обеспечению эффективного участия женщин в мирных переговорах и соглашениях, а также обеспечить более широкую представленность женщин на всех уровнях принятия решений в данном вопросе.

Лаззат Рамазанова напомнила, что сейчас в Казахстане реализуется Концепция семейной и гендерной политики до 2030 года. В числе индикаторов Концепции планируется достигнуть увеличения доли женщин в обеспечении мира и безопасности. В настоящее время реализуется План мероприятий второго этапа Концепции на 2020-2022 годы, в рамках которого предусмотрено проведение мероприятий раздела «Женщины, мир и безопасность». Профильным органам - министерствам обороны, внутренних дел, по чрезвычайным ситуациям и ряду других государственных органов необходимо разработать действенные мероприятия для эффективной реализации резолюций Совета Безопасности ООН по данной повестке.

«Суть вопроса не в том, чтобы сделать войну «безопасной» для женщин, а в том, чтобы создать такую структуру мира, когда войны и конфликты не возникали бы снова. Казахстаном будут предприняты все усилия, чтобы женщины были за столом мирных переговоров, участвовали в принятии решений и в миротворческих группах», - резюмировала Лаззат Рамазанова.

Напомним, Резолюция 1325 принята Советом безопасности Организации Объединенных Наций 31 октября 2000 года. На сегодняшний день порядка 90 стран приняли национальный план действий для реализации повестки дня о женщинах, мире и безопасности.


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